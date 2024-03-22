Şırnak'ta sağnak yağış sebebiyle sele kapılan 2 kişi dehşeti yaşadı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılan 2 vatandaş son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçede etkili olan yağmur ve dolu akşam saatlerinde etkisini artırdı. Sağanakla birlikte birçok cadde ve sokak su altında kaldı.
Sel sularına kapılan 2 vatandaş sürüklendi. Cep telefonu kamerasını yansıyan görüntülerde vatandaşların suda sürüklenirken canını zor kurtardığı görüldü. İlçede birçok iş yeri ve araba su altında kaldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)