Şırnak'ta sağnak yağış sebebiyle sele kapılan 2 kişi dehşeti yaşadı! Şırnak'ın Cizre ilçesinde yağan etkili yağmur ile birlikte eriyen kar suları birbirine karışarak sele neden oldu. Coşkun sele kapılan 2 kişinin kurtulma anında adete can pazarı yaşandı. O görüntüler kameraya böyle yansıdı...