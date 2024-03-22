Beylikdüzün'de ilginç görüntüler! Yolcu otobüsünde yumruk yumruğa kavga kamerada!

Beylikdüzü’nde bilinmeyen nedenle otobüste tartışma yaşayan şahıslar yumruk yumruğa kavga etti. Diğer yolcular tarafları ayırmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

YOLCU OTOBÜSÜNDE YUMRUKLU KAVGA

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki İETT otobüsünde iki yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken taraflar yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.

Tarafları diğer yolcular ayırmaya çalışırken bir kadın yolcu yaşananlara tepki gösterdi. O anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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