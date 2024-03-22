Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu

Bir haftadır yoğun bakımda olan Bahat Öztan, dün akşam hayata gözlerini yumdu. 1980'li yıllarda bir şampuan reklamı ile yapımcıların dikkatini çeken Bahat Öztan, sinamalarda Yeşilçam'ın aranan oyuncularından biri olmuştu. Uzun zamandır tedavi gören Öztan, kansere yenik düştü...

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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu

Dördüncü kez kansere yakalanan ve yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi altında bulunan sinema oyuncusu Bahar Öztan yaşamını yitirdi.Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber geldi.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu

2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan kolon kanseri ile mücadelesini kaybetti.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu

Bir haftadır yoğun bakımda olan Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu.

1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Öztan geçtiğimiz ekim ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var." demişti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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