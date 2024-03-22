Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu

Dördüncü kez kansere yakalanan ve yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi altında bulunan sinema oyuncusu Bahar Öztan yaşamını yitirdi.Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber geldi.

2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan kolon kanseri ile mücadelesini kaybetti.

Bir haftadır yoğun bakımda olan Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu.

1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Öztan geçtiğimiz ekim ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var." demişti.

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