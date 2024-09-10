Yayın hayatına 10 Eylül 2024 tarihinde başlayan HT Spor spikeri olan Sine Çakır Heyse, İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sine Çakır Heyse'nin doğum tarihi hakkında net bilgi bulunmamakla birlikte, başarılı sunucunun kariyerine olan katkıları ve profesyonel duruşuyla dikkat çektiği bilinmektedir, izleyiciler tarafından Sine Çakır Heyse kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli midir? diye araştırmaya başladılar. İşte Sine Çakır Heyse'nin biyografisi.

SİNE ÇAKIR HEYSE KİMDİR?

Televizyon ekranlarının sevilen haber spikerlerinden biri olan Sine Çakır Heyse, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim hayatının ardından Dialog Anlatım İletişim alanında spikerlik ve sunuculuk eğitimleri alarak medya kariyerine adım attı. İngilizce bilgisini başarılı bir şekilde kullanabilen Heyse, bu alandaki yetkinliği ile dikkat çekiyor.

Kariyerine üniversite yıllarında CNN Türk'te başlayan Sine Çakır Heyse, İstanbul Sanayi Odası'nda AB Proje Geliştirme biriminde çalıştıktan sonra CSA Global Publishing şirketinde Proje Yöneticiliği görevini üstlendi. 2010 yılında Digiturk bünyesinde Lig TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Heyse, daha sonra Bein Sports'ta görev alarak başarılı bir spikerlik kariyeri inşa etti ve şu anda (2023) Habertürk TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ederken yine aynı kanala ait HT Spor kanalında sunuculuk yapmaya devam ediyor.

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Sine Çakır Heyse Evli Mi, Eşi Kim?

Sine Çakır Heyse'nin özel hayatına dair merak edilen sorular arasında evliliği bulunuyor. Haber spikeri, medya sektöründe faaliyet gösteren Kaya Heyse ile hayatını birleştirmiştir. Birbirlerine duydukları sevgi ve destekle kariyerlerini sürdüren çift, medya gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.