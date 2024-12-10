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Sınavlarda usulsüzlük yapılmıştı: FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

Sınavlarda usulsüzlük yapılmıştı: Vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ üyelerine yönelik operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Sınavlarda usulsüzlük yapılmıştı: FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı
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Sınavlarda usulsüzlük yapılmıştı: Vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ üyelerine yönelik operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Sınavlarda usulsüzlük yapan FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı
Vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ üyelerine yönelik operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ mensuplarının sınavlarda usulsüzlük yaptığına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Sınavlarda usulsüzlük yapılmıştı: FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

FETÖ/PDY'ye yönelik 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı yürütülen 2010 KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmade ise Bylock kullandığı tespit edilen ve sözde "Konya il muhasebe sorumlusu" olduğu iddia edilen 1 şüpheli ile KPSS çalışma evlerinde kaldıkları iddia edilen ve Bylock kullandığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

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Kaynak:AA

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