NATO ile ilk temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

NATO ile ilk temas: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BİR SURİYE

Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

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