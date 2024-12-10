SGK resmen duyurdu! Emekliler ömür boyu ücretsiz kullanacak!

SGK, kaplıca tedavilerini artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) doğrultusunda ücretsiz oldu
Emeklilerin bu olanaktan yararlanabilmeleri için tek şart, sağlık kurumlarından alınacak tıbbi rapordur.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile bu tedaviden ücretsiz yararlanabilecekler.
Emeklilerin bu muhteşem hizmetten yararlanabilmeleri için sağlık kurulu raporunu almaları gerekiyor.
Ardından, 5 iş günü içerisinde SGK’nın anlaşmalı tesislerine başvuru yapmalıdır.
Başvurudan sonra 6 ay boyunca geçerli bir sevk belgesi düzenlenmektedir.
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