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SGK resmen duyurdu! Emekliler ömür boyu ücretsiz kullanacak!

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SGK resmen duyurdu! Emekliler ömür boyu ücretsiz kullanacak!
SGK'dan yapılan açıklama ile, SSK ve Bağ-Kur emeklileri kaplıca tedavilerini ömür boyu ücretsiz kullanabilecek. İşte SGK kaplıca şartları...
SGK resmen duyurdu! Emekliler ömür boyu ücretsiz kullanacak! 1 15

EMEKLİLERE BEDAVA OLDU

SGK, kaplıca tedavilerini artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) doğrultusunda ücretsiz oldu

SGK resmen duyurdu! Emekliler ömür boyu ücretsiz kullanacak! 2 25

Emeklilerin bu olanaktan yararlanabilmeleri için tek şart, sağlık kurumlarından alınacak tıbbi rapordur.

SGK resmen duyurdu! Emekliler ömür boyu ücretsiz kullanacak! 3 35

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile bu tedaviden ücretsiz yararlanabilecekler.

SGK resmen duyurdu! Emekliler ömür boyu ücretsiz kullanacak! 4 45

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Emeklilerin bu muhteşem hizmetten yararlanabilmeleri için sağlık kurulu raporunu almaları gerekiyor.

SGK resmen duyurdu! Emekliler ömür boyu ücretsiz kullanacak! 5 55

Ardından, 5 iş günü içerisinde SGK’nın anlaşmalı tesislerine başvuru yapmalıdır.

Başvurudan sonra 6 ay boyunca geçerli bir sevk belgesi düzenlenmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞINCA İŞLETME İZNİ VERİLEN KAPLICA TESİSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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