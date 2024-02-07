Sınav başvuruları için son gün! MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvurusu bugün 23.59'a kadar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin uygulayacağı sınav Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları için bugün son gün. Saat 23.59'a kadar başvurular yapılabilecek.

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Sınav başvuruları için son gün! MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvurusu bugün 23.59'a kadar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları bugün sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na geç başvuru işlemleri bugün saat 23.59’da tamamlanacak. Adaylar, sınav başvurularını saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. 3 Mart Pazar günü yapılacak sınava başvuruda bulunan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için yine ÖSYM tarafından 8-9 Haziran 2024’te uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) da başvuru yapmaları gerekiyor.

Sınavı başvuruları için son gün! MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvurusu bugün 23.59'a kadar

Adayların Harp Okulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekecek.

Sınavı başvuruları için son gün! MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvurusu bugün 23.59'a kadar
2024-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.osym.gov.tr/ adresinde yer alıyor. ÖSYM sınav takvimine göre 3 Mart’ta yapılacak sınavın sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 28 Mart’ta açıklanması bekleniyor.

Sınavı başvuruları için son gün! MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvurusu bugün 23.59'a kadar

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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