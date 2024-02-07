Mayısa kadar ücretsiz! Doğalgaz faturasını ödeyemeyene müjde geldi

Doğal gaz faturalarını ödemekte zorluk çeken birey için yeni bir yardım kampanyası başlatıldı.

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Mayısa kadar ücretsiz! Doğalgaz faturasını ödeyemeyene müjde geldi

Özellikle kış aylarında ısınmak için doğalgaz kullanan kişilere gelen fatura, ceplerini zorlayabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin kendi doğalgazını üretmeye başladığı sırada bir aylık ücretsiz doğalgaz kullanma ve bir yıl boyunca 25 metreküp indirim olarak faturalara yansıma hakkı vermişti.

Doğal gaza zam yapılmasa da, vatandaşlar diğer zamlardan dolayı ödeme yapmakta zorluk çekebiliyor. O banka, tek taksitte çok fazla doğalgaz faturasını ödeyemeyen bir kişiye yeni bir müjde verdi. Ayrıca, doğalgaz faturalarını taksitlendirmek mümkündür.

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Doğalgaz Faturası Gelene Müjde

Kuveyt Türk Bankası tarafından başlatılan kampanya, doğalgaz faturalarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için tasarlanmıştır. Kuveyt Türk Bankası'nın resmi web sitesi, tüm doğalgaz kullanıcıları için önemli bir kampanya başlattığını duyurdu. Özellikle faturalarını ödemekte zorluk çeken insanlar için taksitlendirme seçeneği sunulduğu açıklandı.

Doğalgaz faturaları, Kuveyt Türk Mobil, Kuveyt Türk Şubeleri, İgdaş Vezneleri ve İgdaş İnternet Sitesi aracılığıyla banka tarafından 3 taksit olarak ödenebilecek. Kampanya nedeniyle doğalgaz faturalarının taksitlendirilmesi 31 Mayıs'a ertelendi.

İgdaş Doğal Faturasına Taksit

Bu kampanya kapsamında, en az 100 TL olan ve en fazla 7500 TL olan doğalgaz faturalarını, sunulan kampanya kapsamında üç eşit taksitle ödeyebilecekler. Kampanya için "ONAY IGDAS" yazıp 2848'e SMS gönderilmesi gerekir. Başvuru, fatura ödemesi yapılmadan önce tamamlanmalıdır. Kampanyaya dahil edilmesi durumunda iptal edilesiye kadar kampanyadan yararlanılabilir.

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