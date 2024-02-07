Dünyaya dönüş bugün başlıyor! Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı Alper Gezeravcı’nın dönüş tarihine ilişkin, “Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönüş yolculuğu bugün 17.05’te başlayacak” dedi.
DÜNYAYA DÖNÜŞ BUGÜN BAŞLIYOR
Bakan Kacır, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı Alper Gezeravcı’nın dönüş tarihine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dünya’ya dönüş için şartların uyumlu olduğunu bildiren Kacır, “Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var; koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönüş yolculuğu bugün 17.05’te başlayacak inşallah” ifadelerini kullandı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)