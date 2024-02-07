Dünyaya dönüş bugün başlıyor! Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı Alper Gezeravcı’nın dönüş tarihine ve saatine ilişkin bilgi verdi.

YAYINLAMA
Google News
Dünyaya dönüş bugün başlıyor! Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı Alper Gezeravcı’nın dönüş tarihine ilişkin, “Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönüş yolculuğu bugün 17.05’te başlayacak” dedi.

DÜNYAYA DÖNÜŞ BUGÜN BAŞLIYOR

Bakan Kacır, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı Alper Gezeravcı’nın dönüş tarihine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dünya’ya dönüş için şartların uyumlu olduğunu bildiren Kacır, “Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var; koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönüş yolculuğu bugün 17.05’te başlayacak inşallah” ifadelerini kullandı.

bg54.jpg

Türk astronot Alper Gezeravcı geri mi dönüyor? SpaceX'ten yeni açıklama!Türk astronot Alper Gezeravcı geri mi dönüyor? SpaceX'ten yeni açıklama!

Camiler doldu taştı, Miraç Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildiCamiler doldu taştı, Miraç Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi

Miraç gecesi camide yakalandılar! Artvin Borçka’da sel felaketi! Selin gelişi kameradaMiraç gecesi camide yakalandılar! Artvin Borçka’da sel felaketi! Selin gelişi kamerada

Yatırımcılarına yüksek faiz ve dron fabrikası kurma vaadinde bulunmuştu! İş insanı 2,5 milyarı aşkın parayla ortalıktan kayboldu!Yatırımcılarına yüksek faiz ve dron fabrikası kurma vaadinde bulunmuştu! İş insanı 2,5 milyarı aşkın parayla ortalıktan kayboldu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı! Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı! Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını belli oldu
Türk astronot Alper Gezeravcı geri mi dönüyor? SpaceX'ten yeni açıklama!
Türk astronot Alper Gezeravcı geri mi dönüyor? SpaceX'ten yeni açıklama!
Çağlayan'daki saldırıda, rast gelen kurşunların hedefi olan kadının fotoğrafına ulaşıldı!
Çağlayan'daki saldırıda, rast gelen kurşunların hedefi olan kadının fotoğrafına ulaşıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan saldırısı hakkına konuştu: Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan saldırısı hakkına konuştu: Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum
Son Haberler
Azerbaycanlılar sandık başında! Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenler bugün sandığa gitti
Azerbaycanlılar sandık başında! Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenler bugün sandığa gitti
Çifçileri canından bezdiren kablo hırsızları, kıskıvrak yakalandı!
Çifçileri canından bezdiren kablo hırsızları, kıskıvrak yakalandı!
Başvurana 4 bin TL destek var! Kredi değil, tek şart var
Başvurana 4 bin TL destek var! Kredi değil, tek şart var
Son yaşanan cinayet, Taksicilerin sosyal güvenlik haklarını bir kez daha gündeme getirdi!
Son yaşanan cinayet, Taksicilerin sosyal güvenlik haklarını bir kez daha gündeme getirdi!
Mescid-i Aksa’dan Semaya
Mescid-i Aksa’dan Semaya
Adliye binası önünde terör saldırısı girişiminde bulunmuşlardı! O saldırganların görüntüleri ortaya çıktı
Adliye binası önünde terör saldırısı girişiminde bulunmuşlardı! O saldırganların görüntüleri ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Son dakika! Başak Demirtaş, aday olmayacak
Son dakika! Başak Demirtaş, aday olmayacak
Meteoroloji açıkladı: yağışlar geliyor! İşte bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu...
Meteoroloji açıkladı: yağışlar geliyor! İşte bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu...
Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilere Bayram müjdesi | İkramiyelerine zam geliyor
Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilere Bayram müjdesi | İkramiyelerine zam geliyor
Başvurana 4 bin TL destek var! Kredi değil, tek şart var
Başvurana 4 bin TL destek var! Kredi değil, tek şart var
İstanbul Adliyesine terör saldırısı girişimi önlendi! 2 saldırgan ölü ele geçirildi!
İstanbul Adliyesine terör saldırısı girişimi önlendi! 2 saldırgan ölü ele geçirildi!
Türkiye'nin en acı, en kara günü: 6 Şubat! Yüzyılın felaketinin acı bilançosu
Türkiye'nin en acı, en kara günü: 6 Şubat! Yüzyılın felaketinin acı bilançosu
Yorumlananlar
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme