Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilere Bayram müjdesi | İkramiyelerine zam geliyor

Katıldığı bir televizyon programında Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

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Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilere Bayram müjdesi | İkramiyelerine zam geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı. Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak bizim kaybettiğimiz insanlar. Bu insanları geri döndüremiyoruz. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.

Emekliye bayram ikramiyesi

Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız.

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Emeklilerin fark ödemesi 15.8 milyar TL

Ocak ayından itibaren aylıkları eşitledik. Dün SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emeklimize, bugün ise Bağ-Kurlu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. 13 milyon 660 bin 868 kişiye ödeyeceğimiz fark 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesi yapacağız.

Emekli sayısı 16 milyon 400 bin

EYT kapsamındaki düzenlemeden faydalanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyon. 950 bin EYT emeklisi vatandaş tekrar çalışma hayatına döndü. EYT'de süreç devam ediyor. 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 olacağını tahmin ediyoruz.

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Emeklilerin refah seviyesi artırılacak

Emekliler yılı kapsamında faaliyetler çeşitlenerek artacak. Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz.

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