Başvurana 4 bin TL destek var! Kredi değil, tek şart var

Akbank, bir marka ile ortaklaşa başlatılan kampanyada 4 bin liraya varan geri ödeme fırsatı sunacağını açıkladı.

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Başvurana 4 bin TL destek var! Kredi değil, tek şart var

Son yıllarda bankaların sunduğu fırsatlar büyük ilgi görüyor. Yeni müşteriler kazanmak için bankaların sunduğu kampanyalar, müşterilere daha fazla ödeme sağlayabilir. Bankalar alışverişlere geri ödeme veya markalarla anlaşma çerçevesinde ek ödeme yapabiliyor. Müşteriler, belirli bir sınır üzerinden yapılan geri ödemeler yoluyla daha ucuz mallara erişebilir. Akbank, yeni müşterilerine yönelik çeşitli kampanyalarını yeni yıl itibariyle başlatmaya devam ediyor. Ay ay güncellenen kampanyalar ve ayrıntılar, geri iade alabilmek için incelenmektedir.

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Ocak ayı zamları sonrası, bankaların şubat ayındaki kampanyaları oldukça dikkat çekici. Bankalar, müşteri portföyünü genişleterek hayat koşullarının olumsuzluğu karşısında biraz yardım etmek istiyor.

Akbank, bir marka ile ortaklaşa başlatılan kampanyada 4 bin liraya varan geri ödeme fırsatı sunacağını açıkladı. Bankanın resmi internet sayfasında, özellikle evlenecekleri veya evlerini yenileyecekleri kampanyada belirli bir limit üzeri alışverişlerde 4 bin liraya kadar iade edileceği belirtildi. Kampanya 1 Şubat'ta başladı ve 31 Mart'a kadar devam edecek. Emekliler, çalışanlar ve yeni müşteriler bu fırsattan yararlanabilir.

Akbank müşterileri, Vivense kodlarını kullanarak belirli bir harcama limitine kadar geri ödeme alabiliyorlar. Bankanın açıklamasında

• Akbank Kredi Kartlarıyla yapılan Vivense harcamalarına 1.500 TL'lik nakit iade

• Akbank Kredi Kartlarıyla yapılan Vivense harcamalarına 2.500 TL'lik nakit iade

• Akbank Kredi Kartlarıyla toplam 40.000 TL ve üzeri Vivense harcamalarına 4.000 TL nakit iade alabiliyorlar.

Müşteri olunması ve kredi kartı başvurusu yapıp onaylanması halinde sağlanacak olan bu destek için ödeme yapma tarihleri 1 Şubat'tan 30 Nisan'a kadardır. Mayıs ayında, kampanya süresince hak kazanılan geri ödeme tutarları hesaplara aktarılacak. "1037VIVENSE4000" kodunu yazıp mobil müşteri olunduktan sonra kampanyaya katılabilirsiniz.

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