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Silifke'deki kavgaya ilişkin Bakan Gürlek'ten açıklama geldi: Adli süreç başlatıldı

Son dakika... Adalet Bakanı Gürlek, Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

Silifke'deki kavgaya ilişkin Bakan Gürlek'ten açıklama geldi: Adli süreç başlatıldı
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Silifke'deki kavgaya ilişkin Bakan Gürlek'ten açıklama geldi: Adli süreç başlatıldı

Son dakika... Adalet Bakanı Gürlek, Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli sürecin başlatıldığını açıkladı.
Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar sosyal medyada büyük tepki çekmişti. 3 kişinin bir kişiyi darbettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona ermişti.

Silifke'deki kavgaya ilişkin Bakan Gürlek'ten açıklama geldi: Adli süreç başlatıldı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin açıklama yaptı:

Bakan Gürlek, "Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhal başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bakan Gürlek, "Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.

Silifke'deki kavgaya ilişkin Bakan Gürlek'ten açıklama geldi: Adli süreç başlatıldı

Silifke'deki kavgaya ilişkin Bakan Gürlek'ten açıklama geldi: Adli süreç başlatıldı

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 16 Haziran öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Koyda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışa çıktı. Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bir kişiyi darbettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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