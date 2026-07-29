Üsküdar Belediyesi'nden son dakika operasyon haberi: Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı, Sinem Dedetaş kimdir?

Üsküdar Belediyesi'nden son dakika operasyon haberi: Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon düzenlenirken, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık, belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden müteahhitlerle 1 milyar lirayı aşan paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığını, ruhsat süreçlerinin kriptolu iletişim ağıyla yönetildiğini ve bazı büyük projelerde rüşvetin elden dolar olarak tahsil edildiğini öne sürdü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenledi. Soruşturmada, belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden müteahhitlerle toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liralık paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalandığı, bu sözleşmeler kapsamında 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildiği öne sürüldü.Başsavcılık, yapı ruhsatı süreçlerinin kriptolu e-posta sistemi ve ada-parsel bazlı renklendirilmiş Excel tabloları üzerinden yönlendirildiğini, büyük projelerde ise rüşvet olarak alınan paraların elden dolar şeklinde tahsil edildiğini ileri sürdü. Operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ÜÇ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamaları kapsamında adli işlem başlatıldı.Soruşturmanın ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda derinleştirildiği belirtildi. Belediye Başkan Yardımcısı, başkan danışmanı, Özel Kalem Müdürlüğü, Kent A.Ş. yönetimi ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin ruhsat süreçlerindeki işlemleri de incelemeye alındı.

RUHSAT SÜREÇLERİNİ KENT A.Ş.'NİN YÖNETTİĞİ İDDİASI

Başsavcılığın açıklamasına göre, yapı ruhsatı verme yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. çalışanlarının belediyedeki ruhsat işlemlerini yönlendirdiği tespit edildi.Kent A.Ş. görevlilerinin kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi üzerinden haberleştiği, ada ve parselleri farklı renklerle sınıflandıran Excel tabloları hazırladığı, bu tablolar aracılığıyla belediye personeline talimat verdiği ve ruhsat süreçlerini koordine ettiği öne sürüldü.

1 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARAVAN DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira olan çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı belirtildi.Savcılık, bu sözleşmelerin paravan nitelikte olduğunu ve yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden para tahsil edilmesinde kullanıldığını değerlendirdi.Söz konusu sözleşmeler kapsamında bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildiği, paraların uygunsuz yapılara ruhsat verilmesi amacıyla baskı yoluyla alındığı yönündeki tespitlerin mağdur beyanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği aktarıldı.

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MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ "İRTİKAP" TESPİTİ YAPTI

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan tevdi raporunda, Üsküdar Belediyesi ile Kent A.Ş. arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bir bağ bulunduğu ifade edildi.Raporda, müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yöntemle gayriresmî gelir elde edildiğinin tespit edildiği belirtildi.Raporda ayrıca Sinem Dedetaş'ın işlemlerin gecikmesindeki etkisi, müteahhitler üzerinde baskı algısı oluşturulmasına katkısı ve sözleşme sistemindeki belirleyici konumu nedeniyle eylemlerinin irtikap suçu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

İSKÂN BEDELLERİ TOPLANTILARDA BELİRLENDİ

Savcılık açıklamasına göre, iskân ruhsatlarını vermekle yetkili Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına rağmen süreçler Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda kararlaştırıldı.Her inşaatın mevzuata aykırılık derecesine göre müteahhitlerden talep edilecek menfaat miktarının bu toplantılarda belirlendiği, alınan paraların bir bölümünün belediye personeline görev ve yetkilerine göre dağıtıldığı, bir bölümünün ise Özel Kalem Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Kent A.Ş. Genel Müdürüne elden teslim edildiği öne sürüldü.

BÜYÜK PROJELERDE DOLAR İDDİASI

Savcılık, yüksek hacimli projelerde para trafiğinin dolar üzerinden yürütüldüğünü ileri sürdü.İddiaya göre müteahhitlerden elden alınan dolarlar, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M. ile Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda toplandı.Rüşvet karşılığında mevzuata aykırı iskân ruhsatları düzenlendiği, paraların ise belediye binasında danışman U.M.'ye parça parça teslim edildiği belirtildi. Bu para trafiğinin HTS kayıtları, baz verileri ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleriyle tespit edildiği öne sürüldü.

NAKİT VERMEYENE "BAĞIŞ PROTOKOLÜ"

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer iddia ise nakit ödeme yapmak istemeyen bazı müteahhit firmalara ilişkin oldu.Başsavcılık, mevzuata aykırı iskân ruhsatı karşılığında nakit ödeme yapmak istemeyen bir firmaya Sinem Dedetaş imzalı paravan bir bağış protokolü düzenlendiğini ileri sürdü.Bu protokol kapsamında firmaya bazı tadilat işlerinin üstlendirildiği ve talep edilen menfaatin nakit yerine farklı yöntemlerle karşılandığının değerlendirildiği ifade edildi.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde İstanbul'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

1979 yılında Eskişehir'de doğan Sinem Dedetaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.Meslek hayatında özel sektörde gemi inşa mühendisliği alanında görev yapan Dedetaş, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'de genel müdür olarak çalıştı. Bu görevle birlikte Şehir Hatları'nın ilk kadın genel müdürü unvanını aldı.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Dedetaş, evli ve bir çocuk annesidir.

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