Adana'dan Esenyurt'a soluk kesen takip: Cinayet zanlılarının bulunduğu lüks siteye operasyon!

Adana'da işlenen cinayetin izini İstanbul Esenyurt'a kadar süren polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde belirlenen bir siteye özel harekatla baskın yaptı. Adreste bulunamayan cinayet zanlısının yerine eşi Ö.F. gözaltına alınırken, nefes kesen operasyon anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da işlenen bir cinayetin izini İstanbul Esenyurt'a kadar süren polis ekipleri, bir siteye özel harekat destekli operasyon düzenledi. Adreste bulunamayan cinayet şüphelisinin yerine eşi Ö.F. gözaltına alındı. Olay, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'da işlenen cinayetin ardından harekete geçen Adana Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının Esenyurt’taki bir sitede gizlendiği bilgisine ulaştı. Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle adrese baskın düzenledi.

CİNAYET ZANLISI BULUNAMADI, EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polislerinin de katılımıyla sitedeki daireye giren ekipler detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda aranan cinayet şüphelisine ulaşılamadı. Ancak yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin eşi Ö.F. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA

Özel harekat polislerinin site bahçesinde elinde silahlarla koştuğu ve operasyonu gerçekleştirdiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ö.F.'nin gözaltına alınarak götürüldüğü anlar yer alırken, baskını pencereden izleyen bir kadının özel harekat polislerini görünce yaşadığı büyük şaşkınlık da kayıtlara yansıdı.

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