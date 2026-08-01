  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Adana'dan Esenyurt'a soluk kesen takip: Cinayet zanlılarının bulunduğu lüks siteye operasyon!

Adana'dan Esenyurt'a soluk kesen takip: Cinayet zanlılarının bulunduğu lüks siteye operasyon!

Adana'da işlenen cinayetin izini İstanbul Esenyurt'a kadar süren polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde belirlenen bir siteye özel harekatla baskın yaptı.

Adana'dan Esenyurt'a soluk kesen takip: Cinayet zanlılarının bulunduğu lüks siteye operasyon!
Yayınlanma:

Adana'dan Esenyurt'a soluk kesen takip: Cinayet zanlılarının bulunduğu lüks siteye operasyon!

Adana'da işlenen cinayetin izini İstanbul Esenyurt'a kadar süren polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde belirlenen bir siteye özel harekatla baskın yaptı. Adreste bulunamayan cinayet zanlısının yerine eşi Ö.F. gözaltına alınırken, nefes kesen operasyon anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'dan Esenyurt'a soluk kesen takip: Cinayet zanlılarının bulunduğu lüks siteye operasyon!

Adana'da işlenen bir cinayetin izini İstanbul Esenyurt'a kadar süren polis ekipleri, bir siteye özel harekat destekli operasyon düzenledi. Adreste bulunamayan cinayet şüphelisinin yerine eşi Ö.F. gözaltına alındı. Olay, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'da işlenen cinayetin ardından harekete geçen Adana Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının Esenyurt’taki bir sitede gizlendiği bilgisine ulaştı. Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle adrese baskın düzenledi.

Adana'dan Esenyurt'a soluk kesen takip: Cinayet zanlılarının bulunduğu lüks siteye operasyon!

CİNAYET ZANLISI BULUNAMADI, EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polislerinin de katılımıyla sitedeki daireye giren ekipler detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda aranan cinayet şüphelisine ulaşılamadı. Ancak yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin eşi Ö.F. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA

Özel harekat polislerinin site bahçesinde elinde silahlarla koştuğu ve operasyonu gerçekleştirdiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ö.F.'nin gözaltına alınarak götürüldüğü anlar yer alırken, baskını pencereden izleyen bir kadının özel harekat polislerini görünce yaşadığı büyük şaşkınlık da kayıtlara yansıdı.

Pendik MHP'de Kongre Heyecanı: Büyük Buluşma 8 Ağustos'ta YapılacakPendik MHP'de Kongre Heyecanı: Büyük Buluşma 8 Ağustos'ta Yapılacak

Tuzla Belediyesi'nin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi için ön kayıtlar başlıyorTuzla Belediyesi'nin ilk tam zamanlı gündüz bakımevi için ön kayıtlar başlıyor

Rozetlerini Erdoğan takacak: Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor!Rozetlerini Erdoğan takacak: Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Trafikte büyük panik: Çuval dolusu para otoyola saçıldı!
Trafikte büyük panik: Çuval dolusu para otoyola saçıldı!
Alanya cehenneme döndü: Yangın 25 kilometrelik alanı sardı, onlarca ev tahliye edilirken hayvanlar da mahsur kaldı
Alanya cehenneme döndü: Yangın 25 kilometrelik alanı sardı, onlarca ev tahliye edilirken hayvanlar da mahsur kaldı
Üsküdar Belediyesi'nden son dakika operasyon haberi: Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı, Sinem Dedetaş kimdir?
Üsküdar Belediyesi'nden son dakika operasyon haberi: Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı, Sinem Dedetaş kimdir?
Atların kafatası ve kemikleri yol kenarına saçıldı! Vatandaş isyan etti: Bu etler nereye gitti, ayıptır günahtır...
Atların kafatası ve kemikleri yol kenarına saçıldı! Vatandaş isyan etti: Bu etler nereye gitti, ayıptır günahtır...
Boşanmak isteyen kocadan korkunç plan: Eşini uykusunda öldürdü!
Boşanmak isteyen kocadan korkunç plan: Eşini uykusunda öldürdü!
Gaziantep’te Anaokulu Öğretmeninden Çocuklara Anne Şefkati
Gaziantep’te Anaokulu Öğretmeninden Çocuklara Anne Şefkati
Kayıp 4 çocuk annesi kadının cesedi kuyuda bulundu!
Kayıp 4 çocuk annesi kadının cesedi kuyuda bulundu!