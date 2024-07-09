Şile'de acı olay: Okul müdürünün cansız bedenine ulaşıldı!

Şile'deki Sofular Plajında sabah saatlerinde yüzmek için denize giren Memduh Alparslan Cıngıloğlu (49) bir süre sonra gözden kaybolunca arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonrasında Cıngıloğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Şile'deki Sofular Plajında sabah saatlerinde arkadaşlarıyla denize giren Memduh Alparslan Cıngıloğlu (49) bir süre sonra gözden kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sonrası Cıngıloğlu'nun cansız bedeni 1.5 kilometre uzaklıkta bulundu.Olay saat 09.00 sıralarında Şile Sofular Plajında meydana geldi.

Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda müdür olarak görev yaptığı öğrenilen Memduh Alparslan Cıngıloğlu (49), kamp yapmak için dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla mesire alanına gitti. Geceyi kamp alanında geçiren Cıngıloğlu ve 3 arkadaşı sabah saatlerinde denize girdi.Bir süre sonra arkadaş grubundan biri boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada Memduh Alparslan Cıngıloğlu denizde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

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Denizde kaybolan Cıngıloğlu’yu bulmak için ise, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıçlar plajda uzun süre arama kurtarma çalışması yaptı. Cıngıloğlu’nun cansız bedeni öğle saatlerinde kaybolduğu bölgeden 1.5 metre uzaklıkta bulundu.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cıngıloğlu'nun canazesi Şile Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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