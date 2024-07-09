Samsunda iğrenç olay: Temizlik için çağırdığı kadını evinde taciz etti!

Samsun'da ev temizleyerek geçimini sağlayan F.G. adlı kadın, temizlik için gittiği İ.K ismindeki şahıs tarafından tacize uğradı.
Samsun'un Atakum ilçesinde evini temizlemesi için çağırdığı F.G. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen İlhan Karaca (44), tutuklandı.Olay, 6 Temmuz’da Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan İlhan Karaca, evini temizlemesi için F.G. ile anlaştı. Karaca, eve gelen F.G.’ye iddiaya göre cinsel tacizde bulundu.
Evden kaçan F.G., 2 gün sonra emniyete gidip şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ifadesinde suçlamaları reddeden İlhan Karaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber