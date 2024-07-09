Mauro Icardi'den şok ayrılık gündemde! Wanda Nara yıldız futbolcuyu boşanma davası açtı

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli Mauro Icardi futbolculuğu kadar sosyal yaşam ve özel hayatıyla hep gündemde olmaya devam ederken eşi Wanda Nara'dan sevenlerine kötü haber geldi. Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye boşanma davası açtığı ileri sürüldü.
WANDA NARA ICARDİYE BOŞANMA DAVASI AÇTI
Ciudad Magazine’nin hanerine göre; Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı. Çiftin boşanma iddialarıyla ilgili Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal, "Wanda Nara’nın Avukatı Ana Rosenfeld, ‘Wanda’nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini’ söyledi." açıklamasında bulundu.
NARA, ICARDİYİ TAKİPTEN ÇIKTI
Sosyal medyada 17 milyona yakın takipçisi olan Wanda Nara, eşi Mauro Icardi'yi takipten çıktı. Icardi, eşini takip etmeye devam ederken, Nara'nın takipten çıkması boşanma iddialarını güçlendirdi.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber