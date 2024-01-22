Sıcak Gelişme: Kırgızistan’in Sincan bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem görüldü

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'ne (GFZ) göre deprem 10 km (6.21 mil) derinliğinde yaşandı. Depremin büyüklüğü ise, baz kaynaklarda 7 baz kaynaklarda 7,3 olarak açıklandı.

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HASAR VE CAN KAYBI BİLGİSİ GELMEDİ

22 Ocak Pazartesi günü gelen haberde Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Kırgızistan-Sincan sınır bölgesini 7.01 büyüklüğünde bir depremin vurduğunu söyledi. Ülkenin yerel saatine göre deprem 23Ocak Salı gecesinde yaşandı.

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Kazakistan'da, acil durum bakanlığı aynı depremi 6,7 büyüklüğünde bildirdi. Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da sakinler, soğuk havaya rağmen evlerinden kaçtılar. Bazıları pijama ve terlik giymiş olarak dışarıda toplandılar. Herhangi bir hasar bildirilmedi.

27,4 km derinliğe sahip merkez üssü, başlangıçta 41,29 derece kuzey enlemi ve 78,59 derece doğu boylamında olduğu belirlendi.

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