Bet365 CEO’sunun maaşını gören gözlerine inanamıyor: En çok kazanan isimlerden biri!

İngiltere'nin en zengin kadını Denise Coates, ailesinin bahis imparatorluğu Bet365'in zarar görmüştü. Fakat buna rağmen CEO, geçen yılın üzerine maaşında 7 milyon sterlin artış yaşadı

İngiltere'nin endüstriyel kuzeyindeki eski bir madencilik merkezinden Stoke-on-Trent, bir milyarderin ikametgahına dönüştü. Bahis dünyasının en güçlü ismi Bet365'in CEO'su ve kurucusu ve Britanya'nın en zengin kadını Denise Coates bu konuda en üst sırada yer alıyor.

YILLIK KAZANCI ARTTI

Pazartesi günü Companies House'da açılan hesaplara göre Coates'e Mart 2023'te sona eren yılda yaklaşık 221 milyon sterlin ödendi. CEO için ödenen maaşın artışı 7 milyon sterlin oldu.

Bayan Coates, Bet365 web sitesini 20 yıldan daha uzun bir süre önce Stoke-on-Trent otoparkında taşınabilir bir binada kurdu. Artık şehrin en büyük özel sektör işvereni öne çıkıyor.

Çevrimiçi kumar firmasının kurucusu ve ortak CEO'su olarak Bayan Coates, en az 50 milyon sterlin değerinde temettü almış olacak.