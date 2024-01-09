Bet365 CEO’sunun maaşını gören gözlerine inanamıyor: En çok kazanan isimlerden biri!

Bet365 CEO’su Denise Coates, geçen yıl İngiltere merkezli bahis grubundan maaş ve temettü olarak 300 milyon £'a yakın kazanç elde etti. Bu rakamlarla dünyanın en çok maaş alan yöneticilerinden biri konumunda yer aldı. Yeni net maaşı da belli oldu.

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Bet365 CEO’sunun maaşını gören gözlerine inanamıyor: En çok kazanan isimlerden biri!

İngiltere'nin en zengin kadını Denise Coates, ailesinin bahis imparatorluğu Bet365'in zarar görmüştü. Fakat buna rağmen CEO, geçen yılın üzerine maaşında 7 milyon sterlin artış yaşadı

İngiltere'nin endüstriyel kuzeyindeki eski bir madencilik merkezinden Stoke-on-Trent, bir milyarderin ikametgahına dönüştü. Bahis dünyasının en güçlü ismi Bet365'in CEO'su ve kurucusu ve Britanya'nın en zengin kadını Denise Coates bu konuda en üst sırada yer alıyor.

YILLIK KAZANCI ARTTI

Pazartesi günü Companies House'da açılan hesaplara göre Coates'e Mart 2023'te sona eren yılda yaklaşık 221 milyon sterlin ödendi. CEO için ödenen maaşın artışı 7 milyon sterlin oldu.

Bayan Coates, Bet365 web sitesini 20 yıldan daha uzun bir süre önce Stoke-on-Trent otoparkında taşınabilir bir binada kurdu. Artık şehrin en büyük özel sektör işvereni öne çıkıyor.

Çevrimiçi kumar firmasının kurucusu ve ortak CEO'su olarak Bayan Coates, en az 50 milyon sterlin değerinde temettü almış olacak.

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