ABD Başkan adayı Vivek Ramaswamy 2024 ABD seçimlerinden çekildiğini duyurdu!

Dünya genelinde bu yıl oldukça hareketli geçecek. 40’tan fazla ülkede yapılacak olan seçimler, dünyanın seyrini değiştirecek. En çok da Amerika’da başkanlık seçimlerinin sonucu merak ediliyor. Bir aday ise, şimdiden havlu attı…

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ABD Başkan adayı Vivek Ramaswamy 2024 ABD seçimlerinden çekildiğini duyurdu!

Kripto para birimini destekleyen Cumhuriyetçi bir aday olan Vivek Ramaswamy, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için yarıştan ayrılmaya karar verdi. Yaklaşık bir yıllık kampanyadan sonra, 16 Ocak'ta Des Moines, Iowa'da başkanlık kampanyasını askıya aldığını duyurdu.

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ABD BAŞKAN ADAYINDAN SÜRPRİZ KARAR

Ramaswamy, başkanlık yarışına nispeten bilinmeyen bir aday olarak girmişti. Aday, Bitcoin ve diğer dijital varlıklarla ilgili cesur politika önerileri nedeniyle kripto para birimi topluluğundan hızla destek almıştı.

Kendini özel bir kripto politika çerçevesi ile tek aday olarak ayırt ederek, 16 Kasım'da "Kriptonun Üç Özgürlüğü"nü tanıttı. Bu çerçeve, kripto geliştiricilerini kodlarını kullanan kullanıcıların eylemleri için yasal sorumluluktan korumayı amaçladı.

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RAMASWAMY, KİMİ DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Ramaswamy, Amerika'nın çıkarlarına öncelik veren bir aday olması gerektiğine inandığını açıkladı. Yaklaşan seçimlerde eski Başkan Donald Trump'a desteğini açıkladı.

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VİVEK RAMASWAMY KİMDİR?

Vivek Ganapathy Ramaswamy, en çok 2014 yılında kurulmuş bir ilaç şirketi olan Roivant Sciences'ın kurucusu olarak tanındı. Amerikalı bir girişimci ve politikacıdır. Cincinnati, Ohio'da Hintli göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ramaswamy, Yale Hukuk Fakültesi'nden hukuk derecesi ile tamamlanan biyoloji alanında lisans derecesine sahip bir Harvard Koleji mezunudur.

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