Adliye önünde toplanan kalabalık Güllü'nün kızı Tuğyan'ı topa tuttu: Yuuuhh, anne katilisin sen!

Güllü'nün ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklanırken adliye önünde toplanan kalabalıktan, kin ve nefret dolu sloganlar yükseldi,'' Yuuuhh, anne katilisin sen!''

Güllü'nün ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter'e hastane önünde bekleyen bir grup "Anne katilisin sen!" diyerek tepki gösterildi.

Bu tepkilerin ardından Güllü'nün kızı Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi. Adliye önünde de benzer görüntüler yaşandı.

Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada sanatçının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini söylemesinin ardından Tuğyan kasten öldürme suçundan tutuklandı.

ARKADAŞI İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Haberin Devamı

TUĞYAN ANNESİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ARKADAŞI İTİRAF ETTİ

Şarkıcı Güllü'nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini ifade eden Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenildi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ: ANNE KATİLİSİN SEN

Öte yandan adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter'e hastane önünde bekleyen bir grup tarafından tepki gösterilmesi üzerine Gül Tut'un kızı Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi. Hastane önünde toplanan kalabalık"Anne katilisin sen" diye tepki gösterdi.Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Tuğyan Ülkem Gülter aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Bakan Yerlikaya'dan son dakika: İstanbul ve İzmir’de nefes kesen operasyon!

Arda Güler, değerine değer kattı: Türk futbol tarihine geçti! İşte tarihin en değerli futbolcular listesi...

İstenen asgari ücret açıklandı! TÜRK-İŞ'in kapalı zarfında hangi rakam var?