Trendyol Süper Lig 16. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçta Maçın 73. dakikasında istanbulspor kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlnun hakem kararına tepki göstererek sahaya inerek takımı sahadan çekmesi üzerine insanlar, İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir diye araştırmaya başladı, İşte İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun biyografisi

ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İstanbulspor Kulüp Başkanlığı ile kamu oyu gündemine gelen Ecmel Faik Sarıalioğlu, 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Of'ta etkili bir nüfusa sahip Saral ailesinden biri olup, ailesi ile önce Karabük ardından da İstanbul'a taşındı.

Spor dünyasında bilinen Sarıalioğlu, Bakırköyspor'da bir dönem yöneticilik yaptı ve ardından ise İstanbulspor'da başkanlık görevini üstlendi.



Nakliye ve inşaat sektörlerinde yatırımları olan Ecmel Faik Sarıalioğlu halen İstanbulspor Başkanı olarak görev alıyor.