Katili ile beraber fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı! Savcı Ercan Kayhan kimdir, neden öldürüldü kim öldürdü?

İstanbul Çekmeköy Ömerli mahallesinde bir restoranda 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazı kesilerek öldürülen İstanbul Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı ile aynı karede fotoğrafı şok etkisi yaratırken, insanlar Savcı Ercan Kayhan kimdir, neden öldürüldü kim öldürdü? diye araştırmaya başladı. İşte İstanbul cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ın biyografisi.
Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde akşam saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan daha önceden husumetlisi olduğu Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü.

İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, dün akşam saatlerinde Çekmeköy’deki bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Boğazından feci şekilde bıçaklanan savcı Ercan Kayhan, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırının hemen ardından, olayın yaşandığı restoranın savcı Ercan Kayhan veya ailesi tarafından işletildiği, saldırganın da işletme çalıştığı ileri sürüldü. Bu iddia daha sonra açıklığa kavuştu. Kayhan'ın yemek için restoranda bulunduğu anlaşıldı.

ARALARINDA HUSÜMET VARMIŞ

Şüphelinin, savcıyla yaklaşık 2 yıl önce aynı restoranda çalıştığı dönemde tartıştığı ve aralarında husumet oluştuğu iddia edildi.

Öte yandan 2 yıl önce garson olarak çalışan Mustafa Can Gül'ün kadına kadına şiddet, ısrarlı takip gibi suçlardan 3 sabıkası olduğu, 2 kez de cezaevinde kaldığı öğrenildi, Savcılık tarafından yapılan açıklamada "Savcı Kayhan'ın müşteri olarak sürekli işletmeye gittiğini, katil zanlısı ile eski bir husumeti bulunduğu ve zanlı Gül'ün akşam saatlerinde işletmeye geldiği" ayrıntısı paylaşıldı.

KATİL ZANLISI İLE AYNI FOTOĞRAG KARESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

CUMHURİYET SAVCISI ERCAN KAYHAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapıyordu. Yargı mensubu olarak çeşitli davalarda görev alan Kayhan’ın, hukuk camiasında mesleki disipliniyle tanındığı ifade ediliyor. Savcının daha önce tehdit aldığına veya benzer bir risk altında olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

