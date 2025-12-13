  1. Anasayfa
Bakan Yerlikaya'dan son dakika: İstanbul ve İzmir’de nefes kesen operasyon!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de başlatılan büyük operasyonla, 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, "İstanbul ve İzmir’de Polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda; 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik." açıklamasında bulundu.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul’da İEM Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce Esenler ilçesinde yapılan operasyonda; 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap, 145,5 kg katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu Buca ilçesinde yapılan operasyonda; 3 milyon 46 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin tamamı tutuklandı. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

