Meteoroloji uyardı: Hafta sonu hava nasıl olacak, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’de fırtına; Batı Karadeniz ile Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu batı ve güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeyi ile açıkları 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, açıkları 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 1,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.