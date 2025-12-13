Manşetler
24
11:19
Eurovision'da 'İsrail'e tepkiler peş peşe: Ödüller iade edilirken, o ülkelerden yarışmadan çekilme kararı!
11:04
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü: Yeni düzenleme o tarihte yürürlükte
10:54
Adliye önünde toplanan kalabalık Güllü'nün kızı Tuğyan'ı topa tuttu: Yuuuhh, anne katilisin sen!
10:35
Bakan Yerlikaya'dan son dakika: İstanbul ve İzmir’de nefes kesen operasyon!
10:26
Arda Güler, değerine değer kattı: Türk futbol tarihine geçti! İşte tarihin en değerli futbolcular listesi...
09:47
İstenen asgari ücret açıklandı! TÜRK-İŞ'in kapalı zarfında hangi rakam var?
09:36
Acı İtiraf geldi: Güllü'nün kızı Tuğyan tarafından cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
09:17
Arabuluculukta küresel aktörüz: 13 Aralık 2025 Cumartesi güncel gazete manşetleri...
09:02
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu hava nasıl olacak, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?
18:17
Ankara'da toplu taşımaya zam: Mansur Yavaş'ı vermiş olduğu sözü yerine getirmeye davet ediyoruz!
Arabuluculukta küresel aktörüz: 13 Aralık 2025 Cumartesi güncel gazete manşetleri...
Arabuluculukta küresel aktörüz: 13 Aralık 2025 Cumartesi güncel gazete manşetleri...
Yayınlanma:
13 Aralık 2025 09:17
Arabuluculukta küresel aktörüz! İşte, 13 Aralık 2025 Cumartesi, gündeme dair ne varsa konu ve başlıkları ile gazete manşetleri...
