Adana’da nefes kesen operasyon! Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi!

Adana’da Seyhan emniyeti ve bekçilerinin ortak yaptığı huzur operasyonlarında 65 ruhsatsız silah ele geçirilirken 21 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

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Adana’da nefes kesen operasyon! Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi!

Adana’da Seyhan polisinin bir hafta boyunca yaptığı asayiş çalışmalarında 65 ruhsatsız silah ele geçilirken 21 kişi de ruhsatsız silah taşıma suçundan tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ve araştırma ekipleri ile bekçilerin bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda, 3 uzun namlulu silah, 41 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatız tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 72 şarjör ile 630 mermi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda silahların yanı sıra, 490,89 gram narkotik madde, 2 bin 122 uyuşturucu hap, 589 paket kaçak sigara da ele geçirildi.

Adana’da nefes kesen operasyon! Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi!

Devriye ve bekçi ekiplerinin sahada yaptıkları araç plaka sorgusu neticesinde 8 çalıntı olduğu tespit edilen araç yakalanarak sahibine teslim edildi.
Bir eve yapılan baskında ise tabanca yapımında kullanılan 1935 parça ele geçirildi.
Çeşitli suçlarda aranan 268 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ruhsatsız silah yakalatan 21 kişi tutuklanırken 17 kişide adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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