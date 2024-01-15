Seyir halindeki sürücü 2 araca çarparak takla attı, aracını yol ortasında bırakıp kaçtı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki sürücü önündeki otomobile arkadan çarparak taklalar attı. Kazada 2 kişi yaralanırken kazaya yol açan sürücü oradan kaçtı.

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Seyir halindeki sürücü 2 araca çarparak takla attı, aracını yol ortasında bırakıp kaçtı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobile arkadan çarpan bir diğer otomobil takla attıktan sonra 300 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralanırken, takla atan otomobilin sürücü olay yerinden kaçtı.

KAZA YAPIP ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN SÜRÜCÜ KAÇTI

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 SC 518 plakalı BMW marka otomobil iddiaya göre aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak aynı yönde giden B.P. hakimiyetindeki 34 HKY 378 plakalı Hyundai otomobile arkadan çarptı. Yol ayrımındaki bariyere savrulan ve takla atan BMW marka otomobil, 300 metre sürüklendi. Kazada, BMW marka otomobildeki H.A. isimli yolcu ve diğer otomobil sürücüsü B.P. yaralandı. Kazanın ardından BMW marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Seyir halindeki sürücü 2 araca çarparak takla attı, aracını yol ortasında bırakıp kaçtı!

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar B.P. ve H.A. çevre hastanelere sevk edildi. Öte yandan, kaza sebebiyle otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki sürücü 2 araca çarparak takla attı, aracını yol ortasında bırakıp kaçtı!
Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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