2024 sosyal yardımları ne kadar oldu? Engelli aylığı, evde bakım yardımı, yaşlı aylığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı ve sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50'ye yakın bir artış olduğunu açıkladı.

Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücret düzenlemelerinin, ocak ayındaki memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemenin ardından yapılacağını belirtti.

Bakan Göktaş, “Türkiye Yüzyılı”nda tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımların kapasitesini ve hizmetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, yeni hizmet modelleri ve alanları oluşturmaya ve yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

116,2 Milyar Lira “Evde Bakım Yardımı”

Aile birliğini korumak ve güçlendirmek için engellilerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan, yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğini korumanın ve güçlendirmenin önemine vurgu yapan Göktaş, bu amaçla Evde Bakım Yardımı uygulamasını başlattıklarını hatırlattı.

Geçen yıl toplam 116,2 milyar lira “Evde Bakım Yardımı” sağladıklarını belirten Bakan Göktaş, “Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşımıza Evde Bakım Yardımı sağlıyoruz. Ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nı 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya yükselttik.

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SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarında da değişiklikler yapıldığını vurgulayan Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik." Koruyucu aileler için çocuk başına aylık ödeme ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya yükselttik.