Emekliye ek zam kabine toplantısı son dakika! Emekli ne kadar maaş alacak?

Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarına yüzde 37,57 ve Emekli Sandığı emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam uygulandı. Ankara bir kez daha emekliye ek zam düzenlemesi üzerinde duruyor. Kabine Toplantısı'nda alınacak karar, Ocak-Temmuz arasında milyonların yeni aylığını belirleyecek.

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Emekliye ek zam kabine toplantısı son dakika! Emekli ne kadar maaş alacak?

4A SSK ve 4B Bağkur emekli maaşı zammı %37,57 idi. Bununla birlikte, memur emeklisi yüzde 49,25 zamma hak kazanmıştı. 2024 emekli zammı sonrası 7500 TL üzerinde maaş alan vatandaşlar için yeni emekli maaş tablosu netleşti. e-Devlet de bu sayıları gördü. Bununla birlikte, memur ve işçi emeklisi arasındaki 11,68 puanlık fark, en düşük emekli maaşı alan milyonlarca kişiyi emekliye refah payı konusunda endişelendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli zammı için yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından koordine edilen alternatifli bir çalışma planına karar verildi. O çalışmalar da bitti. Kabine Toplantısı emekli zammını belirleyecek. Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

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En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

2024 emekli taban maaşı rakamının Kabine Toplantısı'nda kesinleşmesi ve Meclis'e iletilmesi bekleniyor. Refah payı, seyyanen zam ve emekli kök maaş düzenlemesi alternatifleri ile 11-12 bin TL arasında olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından belirtildiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklılıklar dikkate alındığında, yıllık dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplamalar yapılabileceği Habertürk'ten AHmet Kıvanç tarafından bildirildi. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62'ye tamamlanması, Merkez Bankası'nın enflasyon projeksiyonu dikkate alındığında yeterli olacak. Bu durumda, mevcut yüzde 37.57 zamma oranından 4.05 puan eklenmesi gerekecek.

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