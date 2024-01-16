Bu sefer köprüden önceki son giriş: Altın uzmanı, alım için “son fırsat” yorumunu yaptı!

Altın, yeniden güvenli liman olduğunu kanıtladı. Son bir hafta içinde yüzde 2 kazandıran altın, istikrarlı bir şekilde fiyatlanıyor.

Altın yatırımcısı ise, hevesli bir şekilde 2.000 liradaki psikolojik seviyeyi bekliyor. Halen almanyan ya da sepetine altın eklemek isteyen yatırımcılar için köprüden önce son giriş olabilir.

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ALTINDA ALIM SEVİYELERİ BELLİ OLDU

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, yeni alım yapmak isteyenler için fırsat bölgelerini aktardı. 2024 yılında patlaması beklenen altın için bu seviyeler belik de son fırsat olacak.

MEMİŞ, ONS VE GRAM ALTIN BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI

Altın Uzmanı İslam Memiş, açık açık belirtti. Rakam vererek konuşan Memiş, destek ve direnç bölgelerini paylaştı. İşte milyonların merak ettiği o rakamlar;

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ONS ALTINDA 2038 ve 2070 SEVİYESİ

“Ons altın tarafında tekrar 2038 dolar destek seviyesi var. Bu hafta bu seviyeyi destek seviyesi olarak takip edicem. Tekrar hızlıca bir dönüş olacak ve yukarıda 2070 dolar direncini takip ediyor olacağım. Yani bu hafta takip ettiğim bant aralığı 2038-2070 dolar.”

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GRAMDA SON ALIM FIRSATI

“Bu haftaki gerileme gram altın tarafında alım fırsatı sunuyor. Tekrar fırsat sunmadan yükselişine devam edecek bir gram altın var karşımızda. Ons altın 2038 dolar seviyesine çekilince karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alım yapmak lazım. Sonrasında alımları bitirmek lazım. Geri çekilmeler benim nazarımda kalıcı değil.”

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