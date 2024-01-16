Bu sefer köprüden önceki son giriş: Altın uzmanı, alım için “son fırsat” yorumunu yaptı!

Gram altın için artık geri sayım başladı. 2023 yılının en çok kazandıran yatırım aracı, yeni yıla da hızlı başladı. Altın yatırımcısı ise, yaşanan hareketlilikten memnun. Altın uzmanı Memiş, son alım fırsatlarını işaret ederek yatırımcıya tarih verdi…

YAYINLAMA
Google News
Bu sefer köprüden önceki son giriş: Altın uzmanı, alım için “son fırsat” yorumunu yaptı!

Altın, yeniden güvenli liman olduğunu kanıtladı. Son bir hafta içinde yüzde 2 kazandıran altın, istikrarlı bir şekilde fiyatlanıyor.

Altın yatırımcısı ise, hevesli bir şekilde 2.000 liradaki psikolojik seviyeyi bekliyor. Halen almanyan ya da sepetine altın eklemek isteyen yatırımcılar için köprüden önce son giriş olabilir.

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatlarıBugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları

ALTINDA ALIM SEVİYELERİ BELLİ OLDU

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, yeni alım yapmak isteyenler için fırsat bölgelerini aktardı. 2024 yılında patlaması beklenen altın için bu seviyeler belik de son fırsat olacak.

abd-enflasyon-sonrasi-altinda-tahminler-guncellendi-iste-gram-altin-yil-sonu-hedefi.jpg

MEMİŞ, ONS VE GRAM ALTIN BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI

Altın Uzmanı İslam Memiş, açık açık belirtti. Rakam vererek konuşan Memiş, destek ve direnç bölgelerini paylaştı. İşte milyonların merak ettiği o rakamlar;

Altın haftaya yükselerek başladı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?Altın haftaya yükselerek başladı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

ONS ALTINDA 2038 ve 2070 SEVİYESİ

“Ons altın tarafında tekrar 2038 dolar destek seviyesi var. Bu hafta bu seviyeyi destek seviyesi olarak takip edicem. Tekrar hızlıca bir dönüş olacak ve yukarıda 2070 dolar direncini takip ediyor olacağım. Yani bu hafta takip ettiğim bant aralığı 2038-2070 dolar.”

turk-lirasi-ticareti-001.jpg

GRAMDA SON ALIM FIRSATI

“Bu haftaki gerileme gram altın tarafında alım fırsatı sunuyor. Tekrar fırsat sunmadan yükselişine devam edecek bir gram altın var karşımızda. Ons altın 2038 dolar seviyesine çekilince karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alım yapmak lazım. Sonrasında alımları bitirmek lazım. Geri çekilmeler benim nazarımda kalıcı değil.”

Ev almak hayaldi, hayalde kaldı: 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi belli oldu!Ev almak hayaldi, hayalde kaldı: 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi belli oldu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Şimşek valilere tasarruf uyarısı: Makam araçlarınızı satın, TOGG alın!
Bakan Şimşek valilere tasarruf uyarısı: Makam araçlarınızı satın, TOGG alın!
Alkol ve tütünde yeni zam dönemi!
Alkol ve tütünde yeni zam dönemi!
Ev almak hayaldi, hayalde kaldı: 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi belli oldu!
Ev almak hayaldi, hayalde kaldı: 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi belli oldu!
Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…
Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…
Son Haberler
Bakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak bir basın toplantısında konuştu
Bakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak bir basın toplantısında konuştu
Bu sefer köprüden önceki son giriş: Altın uzmanı, alım için “son fırsat” yorumunu yaptı!
Bu sefer köprüden önceki son giriş: Altın uzmanı, alım için “son fırsat” yorumunu yaptı!
Resmi Gazetede yayınladı! Son 4 gün, siyasi partiler o tarihe kadar adaylarını belirleyecek
Resmi Gazetede yayınladı! Son 4 gün, siyasi partiler o tarihe kadar adaylarını belirleyecek
Adres değişikliği yapacak, seçmen vatandaşlara uyarı! Son gün 17 Ocak!
Adres değişikliği yapacak, seçmen vatandaşlara uyarı! Son gün 17 Ocak!
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
Çok tartışılıyordu: Yapay zeka konusuna IMF Başkanı’da dahil oldu: Dünyanın neredeyse yarısı işini kaybedecek!
Çok tartışılıyordu: Yapay zeka konusuna IMF Başkanı’da dahil oldu: Dünyanın neredeyse yarısı işini kaybedecek!
Çok Okunanlar
Devlet Bahçeli'den İBB seçim çıkışı: Emanet ehline verilecek, İstanbul muradına kavuşacak''
Devlet Bahçeli'den İBB seçim çıkışı: Emanet ehline verilecek, İstanbul muradına kavuşacak''
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
BİM 16 Ocak 2024 Salı indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi, Zeytin, Beyaz peynir, tereyağı, salam
BİM 16 Ocak 2024 Salı indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi, Zeytin, Beyaz peynir, tereyağı, salam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
Yorumlananlar
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi