Bakan Şimşek valilere tasarruf uyarısı: Makam araçlarınızı satın, TOGG alın!

Valiler Toplantısı’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu babamızın parası değil. Hepimizin parası, milletin parası. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin; bu konuda bize yardımcı olun." dedi

YAYINLAMA
Google News
Bakan Şimşek valilere tasarruf uyarısı: Makam araçlarınızı satın, TOGG alın!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Valiler Toplantısı’nda kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili konuştu.

toplantıda Türkiye’nin ekonomik anlamda zorlu bir süreçte olduğunu içerisinde olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz” dedi.

"BABAMIZIN PARASI DEĞİL, MİLLETİN PARASI"

Valilerin de tasarruf tedbirlerine uymakla mükellef olduklarını vurgulayan Şimşek, “Gelin görün ki bu öyle olmuyor; taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar... Bu alanlarda hakikaten hassasiyet gerekiyor. Türkiye’de 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak, 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek demek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir. O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Bu hassasiyet o kadar değerli ki. Ben defterleri sonuna kadar kullanıyorum. Kağıt falan kullanmıyorum. Bu seviyeye kadar inmemiz lazım. Bu babamızın parası değil. Hepimizin parası, milletin parası. 2,7 trilyon lira açık vereceğiz arkadaşlar. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin; bu konuda bize yardımcı olun. Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz. Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"TOGG ALABİLİRSİNİZ "

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, toplantının ardından yaptığı soru-cevap kısmında bazı valilerin Togg satın almak istediğini söylemesi üzerine, “Makam araçlarınızı satıp, Togg alabilirsiniz” dediği öğrenildi.

Kaynak: Superhaber.com

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu sefer köprüden önceki son giriş: Altın uzmanı, alım için “son fırsat” yorumunu yaptı!
Bu sefer köprüden önceki son giriş: Altın uzmanı, alım için “son fırsat” yorumunu yaptı!
Alkol ve tütünde yeni zam dönemi!
Alkol ve tütünde yeni zam dönemi!
Ev almak hayaldi, hayalde kaldı: 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi belli oldu!
Ev almak hayaldi, hayalde kaldı: 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi belli oldu!
Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…
Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…
Son Haberler
Bakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak bir basın toplantısında konuştu
Bakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak bir basın toplantısında konuştu
Bakan Şimşek valilere tasarruf uyarısı: Makam araçlarınızı satın, TOGG alın!
Bakan Şimşek valilere tasarruf uyarısı: Makam araçlarınızı satın, TOGG alın!
Resmi Gazetede yayınladı! Son 4 gün, siyasi partiler o tarihe kadar adaylarını belirleyecek
Resmi Gazetede yayınladı! Son 4 gün, siyasi partiler o tarihe kadar adaylarını belirleyecek
Adres değişikliği yapacak, seçmen vatandaşlara uyarı! Son gün 17 Ocak!
Adres değişikliği yapacak, seçmen vatandaşlara uyarı! Son gün 17 Ocak!
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
Çok tartışılıyordu: Yapay zeka konusuna IMF Başkanı’da dahil oldu: Dünyanın neredeyse yarısı işini kaybedecek!
Çok tartışılıyordu: Yapay zeka konusuna IMF Başkanı’da dahil oldu: Dünyanın neredeyse yarısı işini kaybedecek!
Çok Okunanlar
Devlet Bahçeli'den İBB seçim çıkışı: Emanet ehline verilecek, İstanbul muradına kavuşacak''
Devlet Bahçeli'den İBB seçim çıkışı: Emanet ehline verilecek, İstanbul muradına kavuşacak''
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
BİM 16 Ocak 2024 Salı indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi, Zeytin, Beyaz peynir, tereyağı, salam
BİM 16 Ocak 2024 Salı indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi, Zeytin, Beyaz peynir, tereyağı, salam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
Yorumlananlar
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi