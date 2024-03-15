Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Dr. İsmail Haskul, yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan adayı İsmail Haskul, Pendik için hayata geçirmek istediği projelerini lansman programı ile açıkladıktan sonra sahaya inerek seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

"SORUNLARI KENDİ YERİNDE YAŞAYANLARDAN DİNLEMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

. Seçim çalışmaları kapsamında Hem vatandaşlarla, hem de pazarcı esnafıyla bir araya gelen Haskul, ‘’Doğrudan vatandaşlarımızla bir arada olmak, onları dinlemek ve sorunları kendi yerinde yaşayanlardan dinlemek bizim için çok önemli. Bugün nasılsak, dün nasılsa seçildikten sonra da bu şekilde vatandaşımızla birlikte olacak, onlarla aynı havayı soluyacak, sıkıntılarından haberdar olup çözüm üreteceğiz.’’

“Pendik’in geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, çevreye duyarlı projelerle kentimizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Pendik’i daha yeşil, daha temiz ve daha güvenli bir yer haline getireceğiz.” dedi.

‘’Ayrıca, Hijyenik Kapalı Pazar Alanları projemiz hem alışveriş yapan vatandaşların sağlığını korumak hem de esnafın daha iyi bir çalışma ortamına sahip olmasını sağlayacak. Bu proje, Pendik’in yaşam kalitesini artırmak ve kentimizi daha yaşanabilir hale getirmek için önemli bir adım olacaktır’’ dedi.

Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Dr. İsmail Haskul

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Hijyenik kapalı pazar alanları projesi, Pendik’de hem vatandaşların hem de esnafın daha rahat etmesi için önemli bir adım olacak. Bu projenin içeriği şu şekildedir:

1. Çatı Güneş Enerjisi Sistemi: Kapalı pazar alanlarının çatıları güneş enerjisi panelleriyle donatılacak. Bu sayede pazarın enerji ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanacak.

2. Revir, Zabıta ve Polis Noktaları: Her kapalı pazar alanında revir, zabıta ve polis noktaları bulunacak. Bu sayede acil durumlarda hızlı müdahale sağlanabilecek.

3. Tuvaletler ve Mescitler: Kapalı pazar alanlarında temiz ve hijyenik tuvaletler ile mescitler bulunacak. Hem vatandaşlar hem de esnaf rahatlıkla kullanabilecek.

4. Cafeterya Hizmeti: Pazar alanlarında bir cafeterya hizmeti verilecek. Vatandaşlar ve esnaf, alışveriş sonrası dinlenmek ve bir şeyler atıştırmak için bu alanı kullanabilecek.

Haskul’un projeleri arasında trafik sorununu çözmek, yeşil alanları artırmak, gençlere istihdam sağlamak ve depremle alakalı önemli çalışmalar yer alıyor.

