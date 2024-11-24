Şehir kara teslim! Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı

Valiliğin sosyal medya hesabında, dün saat 21.00 itibarıyla il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesi nedeniyle birçok yerde karla kaplı yollar ve don ve buzlanma olayları meydana geldiği belirtildi. Yollar ve donan yüzeyler nedeniyle oluşan riskleri ortadan kaldırmak ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ilgili kurumlarımız teyakkuza geçirilmiştir. Yardım ve güvenli ulaşım için Ankara il genelinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kar temizleme ve buzlanma öncesi tuzlama işlemleri de hızla devam ediyor."

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Acil durumlar dışında ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaretlerine ve uyarılara uymaları önemlidir. Vatandaşlarımızın güvenli seyahatleri için, kış lastiği uygulamasına uymak ve araçlarda kış lastiği ve zincir gibi ekipmanların bulundurulması konusunda dikkatli ve tedbirli olmak çok önemlidir. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ile mücadele her alanda ilgili kurumlarımızla birlikte aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandılar.