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MasterChef'te eleme heyecanı! Son eleme adayı kim oldu?

Kıyasıya bir yarışmanın yaşandığı MasterChef Türkiye'de eleme potasına giden son isim açıklandı.

MasterChef'te eleme heyecanı! Son eleme adayı kim oldu?
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MasterChef 2024 heyecanı TV8'de yayınlanıyor ve jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile heyecan artarak devam ediyor.

23 Kasım Cumartesi akşamı MasterChef Türkiye'deki haftanın son eleme adayı açıklandı.

Yarışmacılar, şeflerin seçtiği Arabaşı yemeğini hazırlamak için tezgahlarına geçti.

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Arabaşı çorbasının en iyisi Erim idi.İkinci etapta yarışmacıların şefleri en iyi şekilde temsil eden yemekler hazırlamaları istendi. Muratcan, MasterChef'te haftanın son eleme adayı oldu.

Muratcan, "Potaya artık altıncı kez gidiyorum" dedi. Kendime güveniyorum. Birçok birincilik sahibiyim. "Buradan çıkacağıma inanıyorum" dedi.Kaan, Semih, Eda ve Muratcan bu haftanın eleme adayları oldu.

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