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TUSAŞ için bomba iddia! Hasan Doğan açıklama yaptı

TUSAŞ'ın özel güvenliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kayınbiraderi Mustafa Çiftçi tarafından sağlandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiayı reddetti.

TUSAŞ için bomba iddia! Hasan Doğan açıklama yaptı
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Ankara'da TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırının ardından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kayınbiraderi Mustafa Çiftçi tarafından TUSAŞ'ın özel güvenliğinin sağlandığını belirtti.

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CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edildi" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın akrabası olarak bahsedilen Mustafa Çiftçi'nin ilgili özel güvenlik firmasında yönetici veya sahibi olduğu iddiası doğru değildir. Mustafa Çiftçi, TUSAŞ'ın güvenlik departmanında sözleşmeli olarak çalışıyor. Kişinin bu işi dışında herhangi bir şirketle herhangi bir düzeyde ilişkisi yoktur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmemelisiniz."

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