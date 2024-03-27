Seccade zikirmatik dağıtan CHP'de şok ezan çıkışı: ''Benim zayıf olduğum bir konu''

Daha önce CHP'li adayların muhafazakar seçmene şirin gözükmek için seccade ve zikirmatik dağıtırken Genel Başkan Özgür Özel'in Edremit mitinginde ezan ile ilgili skandal sözleri gündem oldu.

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CHP Edremit mitinginde 'ezan hassasiyeti' üzerinden algı yapmak isterken rezil oldu. Seçimlerde muhafazakar seçmenin oyunu almak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin samimiyetsizliği bir bir dökülmeye devam ediyor.

"ZİKİRMATİK VE SECCADE DAĞITMIŞLARDI"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Mitinge ezan okuması molası vermeye çalışan CHP'lilerin ortaya koyduğu manzara ilginç anlara sahne oldu. CHP Milletvekili Ensar Aytekin ile sahnede görevli CHP'li bir kişi arasında ezan konuşması dikkat çekti.

Aytekin'in "Ezan 20 geçe mi?" sorusuna "Abi 1 dakika sonra dediler, benim zayıf olduğum bir konu." şeklinde karşılık veren görevliye cevabı "Benim de" oldu.

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İMAMOĞLU DA SECCADE DAĞITIP KUR'AN-I KERİM OKUMUŞTU

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde vatandaşlara seccade ve zikirmatik dağıtmaya başlamış ve seçim arifesinde katıldığı taziye programlarında da Kur'an-ı Kerim okuyarak muhafazakar çevrenin gözünü boyamaya çalışmıştı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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