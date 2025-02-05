Sarı serum faciası can almaya devam ediyor! İstanbul'da bir kişi daha hayatını kaybetti

son dönemlerde ülke genelinde çok konuşulan ve gündem olan, Halk arasında ’atom’ diye bilinen ’sarı serum tehlikesi artmaya ve can almaya devam ediyor.

SARI SERUM TEHLİKESİ GİDEREK ENDİŞELİ BOYUTLARA ULAŞIYOR

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi'nde dün gece saat 00.00 sıralarında feci bir olay yaşandı.

İSTANBUL'DA BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre; evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu (64), bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından dün teslim alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UYARI!

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sarı serum konusuna dikkat çekmek için, "Halk arasında 'atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır" mesajı paylaşmıştı.

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