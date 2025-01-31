'Sarı serum' şifa değil bela oldu: Bir can daha aldı! 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti!

'Sarı serum' şifa değil bela oldu: Adana'da 22 yaşındaki kadın, rahatsızlanınca eczanede kalfa tarafından halk arasında “Sarı Serum” denilen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan serum taktırdı. Bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Adana'da 22 yaşındaki kadın, rahatsızlanınca eczanede kalfa tarafından halk arasında “Sarı Serum” denilen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan serum aldı. 2 çocuk annesi kadın, serumun ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki Selinay Fidancan, eczanede çalışan kalfanın uyguladığı "sarı serum" sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, halk arasında "atom" veya "vitamin serumu" olarak bilinen uygulamaların yalnızca doktor kontrolünde yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu serumların alerjik reaksiyon riski taşıdığını belirtti.

Afyonkarahisar'daki bir başka olayda da 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, aynı serum uygulaması sonrası hayatını kaybetmişti ve bu durum üzerine soruşturma başlatıldı.

Son günlerde Afyonkarahisar'daki 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'ın ölümünün ardından yeniden gündeme gelen 'sarı tehlike' konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı gelmişti... Bakanlığın uyarısının ardından bir acı ölüm haberi daha geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Anadolu Mahallesi 880 sokaktaki evde ikamet eden dini nikahla evli 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Selinay Fidancan (Yüksekbaş) 17 Ocak günü rahatsızlandı.

ECZANEDEKİ KALFA 'SARI SERUM' TAKTI

Bunun üzerine mahalledeki eczanede çalışan kalfa eve gelerek halk arasında “Sarı Serum” ya da “Atom” olarak bilinen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan serum verdi. Genç kadın serumu aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Genç kadın, eşi Seyfican Yüksekbaş'ın haber vermesi üzerine ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.

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HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadının burada duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak 18 Ocak günü hayatını kaybetti. Bunun üzerine polis eşinin ifadesine başvurdu.

Seyfican Yüksekbaş ifadesinde, rahatsızlanınca eczacı kalfasının eve gelip serum verdiğini söyledi.

ECZACI SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine eczacı kalfası Murat M.'nin polis merkezine götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden genç kadın ise toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU İLK ÖLÜM DEĞİL

Afyonkarahisar'da umre yolculuğuna hazırlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle gittiği özel bir klinikte halk arasında ‘atom' diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Talihsiz adamın acılı karısı Songül Gündoğan, eşine hiçbir tetkik yapılmadan serumun bağlandığını kaydederek, “Yapılan sarı serum maalesef 20 saat gibi kısa bir sürede eşimi benden aldı. Eşim bir gün öncesinde Devlet Hastanesine gitti ve orada kendisine boğaz spreyi ile ağrı kesici verilerek gönderildi. Eşim bir an önce toparlanmak (iyileşmek) istedi çünkü biz umreye gidecektik. Umre hazırlığı yapıyorduk. Burayı duymuş ve bu yüzden o kliniğe gitti. Arkadaşı ile beraber gittiği bu klinikte, ‘alerjin var mı?' diye sormuşlar. Eşim ‘bilmiyorum' yanıtını vermesine rağmen hiçbir tetkik yapılmadan direkt serum vermişler” dedi.

Genç kadın, “Eşime ihram yerine kefen giyindirdim” diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

Genç adamın hayatını kaybetmesinin ardından 'sarı kabus' yeniden gündeme geldi.

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARI YAPTI

Sağlık Bakanlığı, halk arasında 'atom', 'vitamin serumu' veya 'sarı serum' olarak bilinen bu uygulamalara karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu tür serumların yalnızca doktor kontrolünde ve hastane ortamında uygulanması gerektiği, içeriğinde alerjik reaksiyon riski taşıyan ilaçların bulunduğu, kontrolsüz uygulamaların hayati tehlikeye yol açabileceği ifade edildi.





"HEKİM KONTROLÜNDE UYGULANABİLİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Halk arasında 'atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır. Yalnızca belirli rahatsızlığı olan kişilerde hekim kontrolünde serum tedavisi uygulanır. Özellikle ciddi Sıvı kayıpları ile karşılaşılan durumlarda kullanılır. Damar yolu ile verilen vitaminler ciddi alerjik reaksiyona yol açabilir. Alerjik reaksiyon gelişmesi hayati tehlikeye neden olabilir. Bu durumda hastane ortamında acil tıbbi müdahale gerekir." ifadeleri kullanıldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ

Afyonkarahisar'da sarı serumdan hayatını kaybeden Gündoğan'a ilişkin, Başsavcılık da Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulundu. Klinikten alınan başka bir sarı serum örneği, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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