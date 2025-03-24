Saraçhanede tehlikeli Provokasyon! "Arabada silah var çeker birini vururum"

Saraçhane'deki gösterilerde bazı provokatörler, güvenlik güçlerini hedef aldı. Olaylar sırasında polise havai fişek, taş ve balta ile saldırılar gerçekleşti hatta bir polis memurunun üzerine asit atılırken, Ankara’da ise maskeli gruplar, bir polis memuruna tornavida ve balta ile saldırdı.

SARAÇHANE'DE TEHLİKELİ PROVAKASYON

Yaşanan olayların ardından göstercilerin iyi niyetli olmadıklarını gözler önüne seren yeni bir video daha ortaya çıktı.Söz konusu paylaşımda teröristleri polise silah doğrultacaklarını itiraf etmeleri herkesin kanını dondurdu.

"ARABADA SİLAH VAR"

Dün gece saat 02:44’te çekildiği açıklanan videoda şahısların konuşmaları böyle kaydedildi "Cüzdanım yok ki kanka zaten kartla geldim.Bir kart bir akbille geldim buraya.Arabada silah var çeker birini vururum.Şimdi şöyle polise karşı agresif olabilmek tabiki olabilir, bugün yaşananları hiçbir kimse haketmedi bak bunu bir ben bir Allah(cc) biliyor.Fakat şu an zamanı değil ya bunun, şu an güzel vakit geçirebilirler bir birlik olabilirler."

"DAĞILIN" DEDİĞİ İÇİN ÜZERİNE ÇULLANDILAR

Eylemciler, sırf kendinden olmadığı ve sadece "dağılın" dediği için bir vatandaşı linç edip tekme tokat dövdükleri anlar kameralara yansıdı.

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71 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuna karıştığı belirlendi.

Ekiplerce, şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatılırken, 28 zanlıyı arama çalışması sürüyor.