Şans oyununda kaybetti, öfkesini büfeye ateş açarak çıkardı!

Karabük'te meydana gelen ilginç olayda, şans oyunlarında 50 bin TL kaybeden şahıs öfkesini yenemeyip, silahla büfeye kurşun yağdırdı.
Karabük'te şans oyunlarında 50 bin TL kaybeden Musa (38), kaybettiği paranın ardından büfeye tabancasıyla ateş açarak kaçtı.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, polis ve vatandaşların takibi sonucunda saldırgan kısa sürede yakalandı.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber