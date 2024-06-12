Şanlıurfa'da depoya baskın! Tam 10 ton etiketsiz tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir depoya yapılan baskın sonucunda ortaya çıkan manzara mide bulandırdı. Depoda ortalığa saçılan 10 ton etiketsiz tavuk etleri toplanarak imha edildi.

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Şanlıurfa'da depoya baskın! Tam 10 ton etiketsiz tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir depoya yapılan baskın sonucunda ortaya çıkan manzara mide bulandırdı. Depoda ortalığa saçılan 10 ton etiketsiz tavuk etleri toplanarak imha edildi.

Şanlıurfa'da depoya baskın! Tam 10 ton etiketsiz tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekiplerinin gelen ihbar üzerine bir depoya yaptığı denetimde 10 ton etiketsiz tavuk ele geçirildi.l Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Sırrın Mahallesinde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da depoya baskın! Tam 10 ton etiketsiz tavuk ele geçirildi

TAM 10 TON TAVUK ETİ TESPİT EDİLDİ

Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.

Şanlıurfa'da depoya baskın! Tam 10 ton etiketsiz tavuk ele geçirildi

EL KONULAN ETLER İMHA EDİLDİ

Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.

Şanlıurfa'da depoya baskın! Tam 10 ton etiketsiz tavuk ele geçirildi

İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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