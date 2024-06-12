Kredi kartı kullananlar dikkat! Kartlara sınırlama mı geliyor?

Ekonomi yönetimi, sıkı para politikası uygulamaya başladıktan sonra sonuçları görmeye başladı. Kredi kartı kullanımı, faiz oranlarının artması ve nakit çekime getirilen kısıtlamalar nedeniyle aylık olarak arttı. Peki kredi kartı faiz oranları şu anda ne kadar? Faizler artmaya devam eder mi? Taksit limitleri ve sınırlamaları bekleniyor mu?

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Kartlara sınırlama mı geliyor?

Kredi kartı harcamaları yavaşlamaya başladı. Geçen yıl mayıs sonunda Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, on üç haftalık yıllıklandırılmış toplam kredi kartı büyüme hızı %258,34 seviyesindeydi. Kredi kartı büyüme hızı Mart sonunda yüzde 100'ün altına düşerken Mayıs sonunda yüzde 50'ye kadar geriledi. Peki, kredi kartı ödemelerindeki düşüşün nedeni nedir?

Özellikle son zamanlarda kredi kartı nakit avans çekimlerinde taksit sayısı azaldı ve kredi kartı faiz oranları da yükseldi. Kart kullanım maliyetlerini azaltmak için yeni düzenlemeler gelir mi? Limit ve taksitlerde bir kısıtlama bekleniyor mu? Milliyet.com.tr'ye konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, kredi kartı harcamaları rekor seviyelerden bir hayli uzakta. Şu anda kredi kartlarının aylık büyüme oranları %50 geriledi. Daha önce ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası tarafından atılan adımların bir sonucu olarak harcamaların azaltılmasını hedefliyordu. Tüketim ve üretim, enflasyonun iki yönüdür. Üretim kısmı, üretim tarafından verilmeyen kredilerle dengelenmiş durumda.

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Bununla birlikte, tüketim alanındaki bazı konular hala tartışmalı. Lokanta, konut ve sağlık sektöründe önemli bir artış var. Bu alışverişlerin çoğu kredi kartı kullanılarak gerçekleştirilir. Kredi kartlarının az kullanılması, atılacak önlemlerin konusu değildir. çünkü daha fazla kredi kartı kullanımı kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye katkıda bulunur ve kredi kartı kullanan işletmeler fatura keser. Tüketimi azaltarak enflasyonla mücadele etmek amaçlanmaktadır.

Vatandaş, kredi kartı harcamalarını kısıtlamak için bir sınırlama bekliyorken otomatik olarak bunu yaptı. Hayatın maliyeti artıyor. Kredi kartı harcamaları düşecektir.

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