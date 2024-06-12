2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yılbaşında ne kadar zam gelecek?

Türkiye'de çalışanların bir kısmı asgari ücretin altında ücret alırken, diğerleri asgari ücretin üzerinde ücret alıyor. En düşük maaş, asgari ücret olarak bilinir ve çoğu işletme maaşları asgari ücret seviyesinde tutuyor.

Asgari ücrete yapılan zamlar, maaşlara yapılacak zamlar üzerinde psikolojik bir etkiye sahiptir. Asgari ücret dışında maaş alanlara ya asgari ücret oranında ya da bir miktar altında veya üstünde zam yapılıyor.

İşverenler, işçiler ve hükümet, asgari ücrete zam yapmak için bir araya geliyor. Toplantıların başlaması için bir tarih belirlenir ve toplantılarda ülkenin ekonomik durumu, açlık sınırı, fiyatlar, enflasyon ve yaşam koşulları gibi konular konuşulur. Genel olarak, üç toplantının ardından asgari ücrete yapılacak zam ve yeni asgari ücret belirlenir.

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Asgari Ücret Ne Kadar Zamlanır?

Yılbaşında asgari ücrete yapılacak en yüksek zam, yüzde 35-40 aralığında olacak ve enflasyon yıllık olarak yüzde 35-40 aralığına gerileyecek. 17 bin 2 lira maaş alan asgari ücretliler, %30 zamla 22 bin 102 liraya, %35 zamla 22 bin 952 liraya ve %40 zamla 23 bin 802 liraya yükselecek. Bu maaşlarla 2026 Ocak ayına kadar çalışacak olan asgari ücretliler, enflasyon tahminlerine göre yüzde 15-20 oranında zam alması bekleniyor. Bu nedenle, 2027 Ocak'ına kadar asgari ücretlilerin maaşı ortalama olarak 26 bin 400 liraya ulaşabilir.