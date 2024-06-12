Ankara'da feci kaza: ölü ve yaralılar var!

Ankara'da yaşanan feci kazada, bir aileden anne ve kızı hayatını kaybederken baba ve bir çocuğu yaralandı.

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Ankara'da feci kaza: ölü ve yaralılar var!

Ankara'da yaşanan feci kazada, bir aileden anne ve kızı hayatını kaybederken baba ve bir çocuğu yaralandı.

Ankara'da meydana gelen korkunç kazada, anne-kız hayatını kaybederken, baba ile bir çocukları yaralandı.Ankara'da Kızılcahamam ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada anne Durkız Akbaş ile kızı Filiz Akbaş Özüdoğru hayatını kaybetti. Kazada, Filiz Akbaş Özüdoğru'nun eşi sürücü Murat Özüdoğru ile 1 çocukları yaralandı.

Ankara'da feci kaza: ölü ve yaralılar var!

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATTI

Kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam Akdoğan köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Kızılcahamam istikametine ilerleyen Murat Özüdoğru yönetimindeki 06 CYE 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Ankara'da feci kaza: ölü ve yaralılar var!

BABA İLE ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durkız Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Murat Özüdoğru ile otomobildeki eşi ve 1 çocuğu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Filiz Akbaş Özüdoğru da kaldırıldığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Baba ile çocuğu tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da feci kaza: ölü ve yaralılar var!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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