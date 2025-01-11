Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail'in hedefi oldu! AA'nın Gazze'deki serbest kameramanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail saldırısında hayatını kaybetti...

AA'nın Gazze'deki serbest kameramanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid Mülteci Kampı'nda çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki sivil kıyımını dünyaya duyurmak için hayatları pahasına görev yapan Filistinli gazetecileri doğrudan ve sistematik olarak hedef almaya devam ediyor.

Yere düşen Ebu Nehban birkaç saniye sonra hareketsiz kalırken çevresindekiler, İsrail ordusunun kurşunlarına hedef olma endişesiyle kendisine güçlükle yaklaşabiliyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da, saldırıyla ilgili haberinde gazeteci Said Ebu Nebhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ebu Nebhan, 25 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, ölü ve yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Ebu Nebhan’ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 203 oldu.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Filistinli basın kuruluşları, Nebhan'ın öldürülmesini kınadı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Ebu Nebhan'ın "Nuseyrat kampında haber takibi yaparken İsrailli keskin nişancıların kurşunlarıyla şehit olduğu" belirtildi.

Ebu Nebhan'ın AA için kameraman olarak gazetecilik görevini yerine getirdiği ifade edilen açıklamada, "İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef almasını, öldürmesini ve suikast düzenlemesini" kınadı.

"İsrail ve ABD yönetiminin yanı sıra İsrail'e destek olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin bu vahşi suçun işlenmesinden tamamen sorumlu olduğu" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, uluslararası toplum ve basın kuruluşlarına İsrail'in suçlarının kınanması, caydırılması ve uluslararası mahkemelerde yargılanması" çağrısında bulunuldu.

Filistinli Gazeteciler Sendikası

Filistinli Gazeteciler Sendikası da İsrail'i "gerçeği gizlemek ve Filistin halkına karşı işlediği suçları örtbas etmek için Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri kasıtlı olarak hedef almaya devam etmekle" suçladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Meslektaşımız Ebu Nebhan'ın şehit edilmesi, İsrail işgalinin Filistinli gazetecilere karşı uygulamaya devam ettiği sistematik hedefleme politikasının bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ve sistematik olarak basın özgürlüğünü hedef aldığı" vurgulandı.

Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezi

Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezinden yapılan açıklamada ise "foto muhabiri Said Ebu Nebhan'ın Gazze Şeridi'nin orta kesiminde İsrail saldırılarını takip ederken öldürülmesi en güçlü ifadelerle" kınandı.

Açıklamada, "Gazze'de gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarını soruşturacak bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması çağrısı" yapıldı.

Filistin Medya Forumu

Filistin Medya Forumundan yapılan yazılı açıklamada, "Kan ve fedakarlıklarla döşenen özgürlük yolunda, ezilen Filistin halkına destek olmak ve onların acılarını tüm dünyaya aktarmak amacıyla gazeteci Said Ebu Nebhan hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Filistinli gazetecileri korumak, onların mesleki görevlerini uluslararası yasalar ve insani sözleşmelere uygun şekilde yerine getirmelerini sağlamak konusundaki yetersizlik ve uluslararası sessizlik" kınandı.



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