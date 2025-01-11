Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör kuşağını dört yerden kırıp attık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, "Ak alnında bir dağ asaleti var, Hakk'tan başkasına eğilmez Efe'm, tarih boyu hep başın dik gezmişsin, yiğitliğin kitabını yazmışsın Efe'm, zafer kazanmış düşman bozmuşsun, sayıyla, rakamla sayılmaz Efe'm" dizelerini okudu.

Bugün iki önemli projeyi gerçekleştirmek üzere Aydın'a geldiklerini belirten Erdoğan, "İlk olarak 163 kilometre uzunluğuyla Ege Bölgesi'nin ulaşım haritasını yeniden çizen Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdik. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 2 gidiş, 2 geliş dört şeritli 23 kilometre bağlantı yoluyla bu eserimiz Aydın ve Denizli'yle birlikte tüm Ege'ye çok önemli katılarda bulunacak." şeklinde konuştu.

Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe geçerek trafik şartlarına göre bir buçuk ila iki saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdiklerini bildiren Erdoğan, böylece zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edileceğini, çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunun da 61 ton azalacağını söyledi.

Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nin, şehre, davaya, ülkeye ve millete hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Teşkilatımıza bir şekilde emek veren ama artık aramızda bulunamayan dar-ı bekaya irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Dün vefat eden AK Parti'mizin çatısı altında milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz Adalet Komisyonu Eski Başkanı Değerli Milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ya tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın'ın adıyla müsemma bir şehir olduğunu, Aydın'dan Efe ve Zeybeklerin çıkacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aydın'dan darbeci çıkmaz. Şehit başbakanımız Adnan Menderes gibi milletin adamları çıkar. Aydın'dan mandacı çıkmaz. 'Ya istiklal, ya ölüm' diyen yiğitler çıkar. Bu vesileyle ilk fetihten İstiklal Harbimize, İstiklal Harbimizden terörle mücadeleye, vatanımız için, bayrağımız için, istiklalimiz için şehit düşen Aydınlı kahramanları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Bugün şu gerçeği bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Eğer bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit semaya yükseliyorsa, milletçe onurumuzla şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak, hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek şuurla tam 22 yıldır şehitlerin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıktıklarına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan Türkiye'yi yüceltmek Türkiye'nin itibarını daha da arttırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. 40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi emen bölücü terör musibetinden ülkemizi ve milletimizi biiznillah kurtaracağız. Bu hedef doğrultusunda son dönemde çok ciddi mesafe aldık. Terörü kaynağında kurutma stratejimizle bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatımızla, Kandil'le ülkemiz arasına sarsılmaz bir duvar ördük. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Böylece bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik."

Erdoğan, salondan gelen "Çelik Kubbe" seslerine, "İnşallah geliyor" yanıtını verdi.

Terörle mücadelenin büyük hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Kandan ve gözyaşlarından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız." diye konuştu.

"Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölücü emellerin peşinden koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Sahadaki yeni gerçeklerle yüzleşmedikçe ömürleri biraz daha kısalacak. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler ve edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi 'el atına binen tez iner.' Daha önce de söyledim önlerinde sadece iki tercih var, ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sükunetle gerçekleşmesidir.

Bizim temennimiz daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Bizim önceliğimiz, yıllardır kan ve gözyaşı deryasına dönmüş ortak coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır. Gerek Suriye devrimi gerekse iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede götürecek bir imkan doğmuştur."

"Huzurlu, güvenli, kardeşliğin egemen olduğu ülke ve bölge bırakmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğine inandığını belirterek, "Evlatlarımıza daha huzurlu, daha güvenli, kardeşliğin egemen olduğu bir ülke ve bölge bırakmayı canı gönülden istiyoruz. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın ne yapmaya çalıştığının gayet farkındadır. Biz de hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimizin irfanına, basiretine ve sağduyusuna sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle kazanan 85 milyonun kardeşliği, huzuru ve esenliği olacaktır. Önce millet, önce memleket. Bizim şiarımız, siyasette varoluş amacımız sadece budur. İnşallah bu çizgimizden asla ve asla sapmayacağız." ifadesini kullandı.

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Kendileri içeride ve dışarıda kapsamlı ve ince düşünülmüş çalışmalar yürütürken, muhalefetin nelerle meşgul olduğunu herkesin gördüğünü söyleyen Erdoğan, muhalefetin popülist söylemler dışında hiçbir fikir ve teklifinin olmadığını belirtti.

Muhalefetin, "Meclis kürsüsünde bol keseden vaat dağıttığını" dile getiren Erdoğan, "Ama kendi işçilerine haklarını vermiyorlar. 'Liyakat, ehliyet' diyerek meydanlarda kükrediler, ellerine geçirdikleri tüm belediyeleri üç, dört ayda hısım, akraba, yandaş çiftliği haline getirdiler. Açık söyleyeyim, Sayın Özgür Özel'den umutluyduk. CHP'yi olumlu yöne dönüştürmesi, CHP'yi normalleştirmesi noktasında ihtiyatlı bir iyimserlik içindeydik ancak beklentilerimizle uyumlu bir tablo göremedik." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, koltuklarda oturanlar dışında CHP'de hiçbir değişim olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Milletle ve milletin kurucu değerleriyle halen barışamadılar. Milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını halen edinemediler. Sayın Özel, siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Ankara'da farklı, Kars'ta farklı, Konya'da farklı, buralara gelince farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince ise adeta süt dökmüş kediye dönüyor. Ne fikri takibi var, ne söylemlerine tutarlılık var, ne de kendisine posta koyanlara haddini bildirecek cesareti var. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu yüzyıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler. Komiklikte, lakaytlıkta maşallah birbirleriyle yarışıyorlar. Sözlerinde, açıklamalarında ciddiyet ve ağırbaşlılığı ara ki bulasın."

CHP'li belediyelerin SGK'ye olan borçları

"Hatırlarsanız Sayın Özel, bir ara elinde hesap makinesi, kuyumcu kuyumcu geziyordu." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Altın fiyatları üzerinden kendince bazı hesaplar yapıyordu. Bunun üzerine Sayın Özel'e, CHP'li belediyelerin SGK'ye olan borçlarının kaç çeyrek altın olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştik. Tabii borç çok fazla olunca beş, altı gün sesi çıkmadı. Önceki gün baktım, iyi kötü bir şeyler karalamış, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece ilk 7 belediyesinin SGK'ye borcu 15,5 ton altınmış. Sayın Özel'i, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden de hesapladığı için tebrik ediyorum. Yalnız kendisine bir ev ödevimiz daha olacak. Hazır elini atmışken kaynağı karanlık para kulelerini ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade yerinde olur. Aceleye getirmesin gerekirse belediye başkanlarından da yardım alsın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar hizmet etmeyi hem bilmiyorlar hem de sevmiyorlar. Hep söylüyorum, Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'ye sempati besleyen vatandaşlarımıza Allah sabır versin. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok. Ama bakıyorsunuz ihtiraslar, ayak oyunları, parti içi iktidar kavgaları almış başını gidiyor. Elbette biz bunlara göre tempomuzu ayarlamıyoruz." diye konuştu.

Parti teşkilatına seslenen Erdoğan, "Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye geldik. Bu minvalde, bu istikamette de yürümeye devam edeceğiz. Eserlerimizle konuşacak, yatırımlarımızla gündeme gelecek, inşallah hizmetlerimizle de milletimizin kalbini fethedeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'a kazandırılan kamu yatırımlarının güncel değerinin 448 milyar lira olduğunu bildirdi.

Yapılan yatırımları da sıralayan Erdoğan, "Adalette 5 milyar lira, eğitimde 23 milyar lira, gençlik ve sporda 3 milyar lira, sosyal yardımlarda 66 milyar lira, sağlıkta 7,5 milyar lira, çevre ve şehircilikte 36 milyar lira, ulaştırmada 71 milyar lira, tarımda ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 124 milyar lira, sanayi ve teknolojide 2 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 99 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 9 milyar lira yatırım yaptık." diye konuştu.

Aydın'da 50 spor tesisi inşa ettiklerini, 4 tesisin yapımı ile 4 tesisin proje ve ihale aşamasının sürdüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Toplam 1499 yataklı 25 hastane dahil 65 sağlık tesisi kazandırdık. 950 yataklı Aydın Şehir Hastanemizi bu yıl içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız. Ayrıca Çine Devlet Hastanesi ile Didim Devlet Hastanesi ek binasının yapımında sonlara geldik. TOKİ ile toplam 4 bin 900 konut projesi başlattık. Bunlardan 2 bin 687 konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2 bin 213 konutun inşasına devam ediyoruz. Aydın'da 4 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların 2'sini tamamlayıp hizmete aldık. Efeler Millet Bahçesi proje aşamasında. Bozdoğan Millet Bahçesi için ise yer seçimini yapacağız."

Aydın'ın 114 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 482 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Bütünlüğü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 445 kilometreye yükselttik. İzmir-Aydın ve İstanbul-İzmir otoyolları ile İzmir üzerinden tüm Ege ve Marmara Bölgesi'ne konforlu ve güvenli bir şekilde entegre ettik. Aydın-Denizli Otoyolu'nu inşa ederek Denizli üzerinden Akdeniz Bölgesi ve tüm İç Anadolu'ya da konforlu, güvenli ulaşımını tesis ettik." dedi.

Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Selçuk-Ortaklar-Aydın bölünmüş yolu gibi 10 ayrı kara yolu projesinin çalışmalarının da sürdüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aydın il sınırlarındaki mevcut 205 kilometrelik konvansiyonel hattın tamamını yeniledik ve bakımını yaptık. Selçuk-Ortaklar, Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli hızlı tren etüt ve proje işlerini bitirdik. Milli sinyalizasyon projesi kapsamında 176 kilometre uzunluğundaki Ortaklar-Aydın-Denizli hattında çalışmalarda sona yaklaştık. İnşallah mart ayında tamamlamayı planlıyoruz. Peki Aydın'a başka ne yaptık? Aydın'ı yat turizmi açısından çok önemli bir merkez haline getiren Didim Yat Limanı'nı şehrimize kazandırdık. Su ve sulama yatırımlarında 14 baraj, 14 gölet, 6 hidroelektrik santralinin de aralarında olduğu 221 tesis inşa ettik. 4 baraj, 2 gölet, 8 sulama, 2 içme suyu, 2 arazi toplulaştırma ve 13 taşkın koruma olmak üzere 31 projemizin inşası sürüyor. Şehrimize bir teknopark, 10 AR-GE merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduk."

Bozdoğan, Didim, Karacasu ve Karpuzlu'yu 2 yıl içinde doğal gazla buluşturacaklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Allah ömür, milletimiz de yetki verdikçe Aydın için eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sizlerden de omuzlarınızdaki yükün şuuruyla çalışmanızı, koşturmanızı bekliyorum. Bu süreçte sapasağlam duracağız. Fitneye, fesada, kırgınlığa, ayrılığa asla prim vermeyeceğiz. Teşkilat olarak birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetleneceğiz. Unutmayın, güçlü teşkilat demek, güçlü parti, güçlü iktidar, güçlü ülke demektir. Siz bizim illerimizdeki, ilçelerimizdeki uç beylerimizsiniz. Siz bu davanın Aydın'daki sancaktarlarısınız, siz bu partinin şehrimizdeki neferlerisiniz.

Ben sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlerle yol yürümekten büyük onur duyuyorum. Rabb'im yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Partimize emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeniden görev almayacak, alamayacak arkadaşlarıma kalpten teşekkür ediyor, göreve başlayacak arkadaşlarıma Rabb'imden başarılar diliyorum."



Salona geçmeden halka seslendi

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı salona geçmeden, otobüs üzerinden halka seslendi.

Erdoğan, konuşmasında "Sevgili Aydınlılar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlerin tabii bu coşkusunu görünce hemen kapalı spor salonuna geçmek de doğru olmazdı. Sizi bir selamlayalım, ondan sonra da salona geçelim istedim. Ve sizler bizim geleceğe yönelik umudumuzsunuz. Sizler bizim geleceğe yönelik varlığımızsınız. Sizler bizim övünç kaynağımızsınız ama durmak yok yola devam ve sizler umudun, icraatın, geleceğin adısınız." dedi.

Alandaki sporcu çocuklara seslenen Erdoğan, "Sizden özellikle sportif faaliyetlerinizde hep bir numara olmanızı bekliyoruz. Karatede, tekvandoda sizlerden geleceğe yönelik inşallah olimpiyat şampiyonları çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Anne ve babalara da seslenen Erdoğan, "Anneler, babalar, sizler önünü kesmeyeceksiniz tamam mı? Bizler de devlet olarak inşallah bu yavrularımızın önünü her zaman açacağız." dedi.

Sporcu çocukları otobüsün üzerine davet ederek onlarla konuşan Erdoğan, daha sonra çocuklara oyuncak verdi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran yeter" şarkısıyla karşılandı.

Spor salonunda, "Tenzile anamızın yiğit evladı, Aydın'ımıza hoş geldiniz", "Selam olsun yiğit doğuran analara", "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit milleti kurtarır", "Sayın Cumhurbaşkanım Efeler'e hoş geldiniz" yazılı pankartlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Aydın İl Teşkilatı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ, Ömer İleri, Nihat Zeybekci, Fatma Betül Sayan Kaya, Yusuf Ziya Yılmaz ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Erdoğan'a ayrıca günün anısına hediye takdim edildi.

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