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  3. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin eşleştiği takım belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin eşleştiği takım belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonucunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile rakip oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin eşleştiği takım belli oldu!
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Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin eşleştiği takım belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonucunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile rakip oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu için kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin eşleştiği takım belli oldu!

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu için kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan elenmesi halinde Avrupa Ligi'nin lig aşamasına katılacak.

Fenerbahçe bu turda ilk maçı 5 ya da 6 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasını ise 12 Ağustos'ta oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı: Fenerbahçe'nin eşleştiği takım belli oldu!

Fenerbahçe'nin Feyenoord'la oynayacağı ilk maç Hollanda'da De Kuip'te, rövanş maçı ise Kadıköy'de oynanacak.

Feyenoord'un başında Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie görev yapıyor.

Van Persie futbolculuk döneminde Temmuz 2015 - Ocak 2018 arası Fenerbahçe'de top koşturmuş ve forma giydiği 87 karşılaşmada 36 gol - 7 asistlik performans sergilemişti.

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