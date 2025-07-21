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Şile'de Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi: Seçimde gerginlik, ayakkabısını eline alıp kürsüye fırlatmaya çalıştı!

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı. Kabadayı'nın yerine vekalet edecek isim belirlenirken gergin anlar yaşandı...

Şile'de Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi: Seçimde gerginlik, ayakkabısını eline alıp kürsüye fırlatmaya çalıştı!
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Şile'de Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi: Seçimde gerginlik, ayakkabısını eline alıp kürsüye fırlatmaya çalıştı!

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı. Kabadayı'nın yerine vekalet edecek isim belirlenirken gergin anlar yaşandı...

Şile'de Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi: Seçimde gerginlik, ayakkabısını eline alıp kürsüye fırlatmaya çalıştı!

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı. Oylamada CHP'nin adayı Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi.

Şile'de Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi: Seçimde gerginlik, ayakkabısını eline alıp kürsüye fırlatmaya çalıştı!

AYAKKABI FIRLATMAYA ÇALIŞTI

Seçim sırasında bir vatandaş, kürsüye doğru yürüyerek ayakkabı fırlatmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle şahıs salondan çıkarıldı.

Şile'de Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi: Seçimde gerginlik, ayakkabısını eline alıp kürsüye fırlatmaya çalıştı!

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Temmuz'da Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla 6 kişi gözaltına alınmıştı. Özgür Kabadayı ile 4 belediye yöneticisi kendilerine yöneltilen suçlamalar gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.İçişleri Bakanlığı kararıyla Kabadayı görevden uzaklaştırılmıştı.

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